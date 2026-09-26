Глава РАН связал нападения медведей на людей с изменением климата
Участившиеся нападения медведей на людей вызваны ростом их популяции и уменьшением кормовой базы, а также изменением климата, считает глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. По его словам, для каждого региона надо разрабатывать отдельные рекомендации в зависимости от ситуации.
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Президент РАН заявил, что климатические изменения влияют на поведение животных. Из-за того, что климат в России становится более теплым, «происходит совершенно другая миграция животных», пояснил господин Красников. «Это (участившиеся нападения.— "Ъ") связано со многими причинами — и ростом популяции, и нехваткой из-за этого съестных запасов, что заставляет медведей искать и расширять свою территорию, ареал»,— сказал он в интервью «РИА Новости».
По мнению главы РАН, нужно изучить, насколько изменилась кормовая база и увеличилась популяция медведей в каждом регионе, а также что еще произошло кроме этого. «И на этом должны основываться рекомендации. Это не столько научная, сколько техническая задача — по каждому региону может быть своя рекомендация выработана»,— отметил Геннадий Красников.
За последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке в результате нападений медведей погибли 19 человек. По данным «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей в регионах Сибири зафиксирована в Красноярском крае: там от нападений хищников погибли уже шесть человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.
Подробности — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».
Риск нападений связан не только с численностью медведей, но и с доступностью пищи вне леса. Зоологи связывали всплеск активности с изменением поведения: животные ищут еду на помойках, а подкормка людьми формирует ассоциацию человека с пищей и может приводить медведей к домам. Поэтому отстрел уже вышедших зверей не дает долгосрочного результата без устранения причин их появления в населенных пунктах.
Региональные рекомендации должны учитывать разные источники риска: в Сочи в 2025 году появления медведей связывали с сокращением и фрагментацией среды обитания и нарушением путей миграции, тогда как в других местах ключевой проблемой может быть доступ к отходам или подкормка. На практике в Приангарье и Бурятии в сентябре 2026 года для снижения риска закрывали туристические тропы и переводили часть образовательных учреждений на дистанционный режим; такие ограничения дополняют, но не заменяют устранение причин выхода животных.