Глава РАН связал нападения медведей на людей с изменением климата

Участившиеся нападения медведей на людей вызваны ростом их популяции и уменьшением кормовой базы, а также изменением климата, считает глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. По его словам, для каждого региона надо разрабатывать отдельные рекомендации в зависимости от ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент РАН заявил, что климатические изменения влияют на поведение животных. Из-за того, что климат в России становится более теплым, «происходит совершенно другая миграция животных», пояснил господин Красников. «Это (участившиеся нападения.— "Ъ") связано со многими причинами — и ростом популяции, и нехваткой из-за этого съестных запасов, что заставляет медведей искать и расширять свою территорию, ареал»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

По мнению главы РАН, нужно изучить, насколько изменилась кормовая база и увеличилась популяция медведей в каждом регионе, а также что еще произошло кроме этого. «И на этом должны основываться рекомендации. Это не столько научная, сколько техническая задача — по каждому региону может быть своя рекомендация выработана»,— отметил Геннадий Красников.

За последние недели в Сибири и на Дальнем Востоке в результате нападений медведей погибли 19 человек. По данным «Ъ-Сибирь», наибольшая смертность от нападения медведей в регионах Сибири зафиксирована в Красноярском крае: там от нападений хищников погибли уже шесть человек. В отношении чиновников местного Минприроды возбудили уголовное дело о халатности.

Подробности — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».