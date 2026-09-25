Зарубежные СМИ: Смогут ли договориться США и Иран?

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан проведут экстренное военное совещание. По данным «Аль-Джазиры», встреча связана с нападениями йеменских хуситов на королевство. 24 сентября группировка устроила одну из самых масштабных атак. Она заявила, что выпустила десятки ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии. А в Эр-Рияде сообщили, что перехватили 6 баллистических ракет. Правительство опубликовало предупреждение о чрезвычайной ситуации для нескольких городов, в том числе для Мекки, духовного центра ислама, и Янбу, главного нефтяного порта в Красном море. Все это происходит во время переговоров Ирана и США в Нью-Йорке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

План Тегерана предполагает, что Иран возобновит доступ к Ормузу, а Вашингтон снимет экономическую блокаду Исламской Республики. Условия должны быть выполнены поэтапно в течение недели, пишет Financial Times. После этого стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что документ через посредников уже передали США.

Reuters уточняет, что новый план опирается на июньский меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает временные исключения для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива. Однако до сих пор переговоры никуда не продвинулись. Тегеран считает, что выходить из тупика нужно небольшими шагами и первый из них — восстановление судоходства.

Это означает, что Трамп должен согласиться на еще одно временное решение, после того как предыдущая договоренность сорвалась, поясняет агентство. Главная задача переговорщиков — не просто наметить пункты сделки, но и сделать так, чтобы каждая уступка была прочно закреплена такими условиями, которым будут доверять обе стороны.

Причем действовать нужно быстро, отмечает «Аль-Джазира». Тегеран хочет, чтобы американцы вернулись к меморандуму до промежуточных выборов в Конгресс США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. То есть времени осталось всего шесть недель, до начала ноября.

Выступая на Генассамблее ООН, президент Исламской Республики также заявил, что не уступит в вопросах ядерной программы, противоракетной обороны и контроля над Ормузским проливом. CNN отмечает, что на этой трибуне прозвучали две речи, которые не похожи на поиск согласия.

Так, Пезешкиан пытается донести до Трампа мысль, что Иран не станет поступаться своими интересами. В свою очередь, глава Белого дома на той же Генассамблее сказал, что обдумывает возможность уничтожения страны и «изгнания ее в ад». Это заявление, по признанию Пезешкиана, заставило его перед вылетом в Нью-Йорк переписать уже готовую речь.

The Washington Post напоминает, что Конгресс США пытается запретить президенту самостоятельно принимать решения о военных действиях против Ирана, без согласования с палатой представителей. Но Сенат снова отклонил эту резолюцию. Острая фаза конфликта сейчас сосредоточена в Саудовской Аравии. Там верховный муфтий призвал солдат быть готовыми пожертвовать своими жизнями в борьбе хуситами, которых поддерживает Иран.