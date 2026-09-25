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Зарубежные СМИ: Смогут ли договориться США и Иран?

25 сентября, пятница

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан проведут экстренное военное совещание. По данным «Аль-Джазиры», встреча связана с нападениями йеменских хуситов на королевство. 24 сентября группировка устроила одну из самых масштабных атак. Она заявила, что выпустила десятки ракет и беспилотников по целям в Саудовской Аравии. А в Эр-Рияде сообщили, что перехватили 6 баллистических ракет. Правительство опубликовало предупреждение о чрезвычайной ситуации для нескольких городов, в том числе для Мекки, духовного центра ислама, и Янбу, главного нефтяного порта в Красном море. Все это происходит во время переговоров Ирана и США в Нью-Йорке. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

Фото: Mohamed al-Sayaghi / Reuters

План Тегерана предполагает, что Иран возобновит доступ к Ормузу, а Вашингтон снимет экономическую блокаду Исламской Республики. Условия должны быть выполнены поэтапно в течение недели, пишет Financial Times. После этого стороны возобновят переговоры о полном урегулировании конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что документ через посредников уже передали США.

Reuters уточняет, что новый план опирается на июньский меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает временные исключения для экспорта иранской нефти и постепенную разблокировку пролива. Однако до сих пор переговоры никуда не продвинулись. Тегеран считает, что выходить из тупика нужно небольшими шагами и первый из них — восстановление судоходства.

Это означает, что Трамп должен согласиться на еще одно временное решение, после того как предыдущая договоренность сорвалась, поясняет агентство. Главная задача переговорщиков — не просто наметить пункты сделки, но и сделать так, чтобы каждая уступка была прочно закреплена такими условиями, которым будут доверять обе стороны.

Сделке с Ираном дали новый срок

Причем действовать нужно быстро, отмечает «Аль-Джазира». Тегеран хочет, чтобы американцы вернулись к меморандуму до промежуточных выборов в Конгресс США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. То есть времени осталось всего шесть недель, до начала ноября.

Выступая на Генассамблее ООН, президент Исламской Республики также заявил, что не уступит в вопросах ядерной программы, противоракетной обороны и контроля над Ормузским проливом. CNN отмечает, что на этой трибуне прозвучали две речи, которые не похожи на поиск согласия.

Дмитрий Дризе — о войне с хуситами

Так, Пезешкиан пытается донести до Трампа мысль, что Иран не станет поступаться своими интересами. В свою очередь, глава Белого дома на той же Генассамблее сказал, что обдумывает возможность уничтожения страны и «изгнания ее в ад». Это заявление, по признанию Пезешкиана, заставило его перед вылетом в Нью-Йорк переписать уже готовую речь.

The Washington Post напоминает, что Конгресс США пытается запретить президенту самостоятельно принимать решения о военных действиях против Ирана, без согласования с палатой представителей. Но Сенат снова отклонил эту резолюцию. Острая фаза конфликта сейчас сосредоточена в Саудовской Аравии. Там верховный муфтий призвал солдат быть готовыми пожертвовать своими жизнями в борьбе хуситами, которых поддерживает Иран.

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