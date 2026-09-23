Сделке с Ираном дали новый срок

Конфликт между США и Ираном может завершиться после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая вечером 22 сентября на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Вашингтон и Тегеран либо заключат сделку, либо конфликт будет разрешен силовым путем. В этот же день переговорщики двух стран провели в Нью-Йорке встречу через посредников, обсудив возможные пути урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Jeremiah / AP Фото: Stefan Jeremiah / AP

Заявление о готовности завершить войну с Ираном, начавшуюся с ударов США и Израиля 28 февраля, Дональд Трамп сделал в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. «Думаю, что ситуация с Ираном завершится сразу после промежуточных выборов, а может быть, и раньше. Либо мы заключим сделку, либо все это закончится очень быстро. Настолько быстро, что у вас голова пойдет кругом»,— сказал глава Белого дома, не исключивший ударов по тем ядерным объектам Ирана, которые пока не были затронуты бомбардировками США и Израиля. Дональд Трамп подчеркнул: электоральные процессы в Соединенных Штатах не влияют на выработку решений по Ирану.

Президент США сказал, что пока не определился с тем, как быть с Ираном.

«Мне предстоит принять важное решение,— заявил он.— Заключу ли я сделку с Ираном, которая позволит им (иранским властям.— “Ъ”) восстановить и создать гораздо более великую страну, чем она когда-либо была? Возможно, одну из величайших на Ближнем Востоке или даже в мире. Или я уничтожу Исламскую Республику, и сделаю это быстро, не дав им ни единого шанса снова убивать и уничтожать людей и государства?»

«Такие высказывания свидетельствуют о стратегическом тупике, в котором оказалась Америка в своей агрессии против иранского народа,— ответило Дональду Трампу Центральное военное командование Ирана.— Заявления президента США не изменят баланса сил и никогда не смогут компенсировать упадок этого государства (США.— “Ъ”) в новом мировом порядке и унизительные поражения Америки в войне против Ирана и фронта сопротивления (имеется в виду лагерь союзников Ирана.— “Ъ”)». В Тегеране добавили, что «полностью готовы нанести еще более серьезные, разрушительные и непредсказуемые удары агрессорам», однако рассчитывают, что иранская делегация на ГА ООН донесет позицию страны до американских официальных лиц.

Вечером 22 сентября в Нью-Йорке представители Вашингтона и Тегерана провели первую с июня встречу через посредников, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта.

С американской стороны в ней приняли участие специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской — министр иностранных дел Аббас Аракчи. «В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН мы провели длительные переговоры с иранской делегацией через посредников, которые в течение дня курсировали между двумя сторонами,— проинформировал в соцсети X Стив Уиткофф.— Они (переговоры.— “Ъ”) стали успешным завершением раунда обсуждений, которые, как мы надеемся, окажутся конструктивными и многообещающими». Посредник в лице Катара, по словам спецпосланника, продолжит свою работу.

Как сообщил 23 сентября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в ходе переговоров в Нью-Йорке иранские официальные лица передали американской стороне свои условия по завершению конфликта. Как рассказал иранский дипломат, в числе этих условий — завершение активной фазы боевых действий в регионе, прекращение Соединенными Штатами морской блокады иранских портов, окончание санкционной войны против Ирана и разморозка зарубежных банковских активов Исламской Республики.

Тегеран, как заявили иранские источники западных новостных агентств, со своей стороны готов в течение семи дней разблокировать Ормузский пролив для прохода коммерческих судов, если администрация Трампа согласится выполнить требования Тегерана о прекращении военного давления и снятии морской блокады. Сейчас пролив остается частично закрытым для коммерческого судоходства: торговые суда идут исключительно по южному маршруту вблизи Омана в сопровождении американских военных кораблей.

Дональд Трамп назвал встречу делегаций двух стран в Нью-Йорке очень хорошей, добавив, что на ней прозвучало «много хороших идей». Он сообщил, что «на самое ближайшее будущее» намечен еще один раунд консультаций между США и Ираном.

Нил Кербелов