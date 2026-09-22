«Ключ к проблеме находится в Иране»

Главы МИД стран G7 на полях Генеральной ассамблеи ООН выступили со специальным заявлением по ситуации вокруг Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива. Между тем Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток-Запад», который ранее был атакован хуситами. Однако мировое сообщество фактически признает, что не может стабилизировать ситуацию в регионе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе почти уверен, что новой большой войны на Ближнем Востоке не избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Лидеры стран Ближнего Востока встречаются в Нью-Йорке с Дональдом Трампом, чтобы решить, что делать с Ираном и хуситами. Есть информация, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и международно признанный президент Йемена Рашад аль-Алими настойчиво просили президента США вмешаться и не дать движению «Ансар Аллах» окончательно приватизировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Глава Белого дома якобы почти согласился, но в последний момент передумал, буквально на флажке, когда самолеты уже готовились к вылету. Вроде как хуситы на него вышли и обещали соблюдать прошлое мирное соглашение — не атаковать американские корабли, видимо, и торговые суда тоже.

Вашингтон не хочет новой войны. При этом Трамп по-прежнему непредсказуем.

Его слова и дела — это два совершенно разных явления. Большинство политиков, журналистов и тех, кто просто следит за новостями, к этому уже привыкли и воспринимают это как данность.

Как бы то ни было, на сегодня Саудовская Аравия продолжает воевать в одиночку: соседи, друзья, партнеры по оборонному альянсу (Турция и Пакистан) ее всячески подбадривают, помогают советом, и на этом поддержка заканчивается. США и Израиль вроде бы предоставляют королевству разведданные. ЕС очень переживает за свободу судоходства и рассуждает о серьезных угрозах для Европы. Однако ни кораблей, ни самолетов критически не хватает. Дело ограничивается исключительно воинственными заявлениями о том, какой мощной может быть атака со стороны ЕС.

Что же делать? Понятно, что ключ к проблеме находится в Иране. Нужно либо побеждать военной силой, либо заключать большую сделку. В Нью-Йорк на Генассамблею ООН прибывают иранские представители, в частности, президент Масуд Пезешкиан. Глава Белого дома, в свою очередь, готов с ним встретиться. Правда, вряд ли это что-то изменит. По крайней мере, до выборов в Конгресс США мирного соглашения ожидать не стоит.

С высокой долей вероятности Исламскую Республику продолжат разрушать экономически. Вот прямо сейчас Америка фактически остановила полеты гражданской авиации Ирана. Тем, кто будет принимать самолеты из этой страны, грозят отлучением от долларовых расчетов.

Что касается хуситов, то, возможно, Саудовская Аравия соберется все-таки с силами, мобилизует наемников и попытается контратаковать, по крайней мере, деньги и оружие у нее для этого есть. Не хватает решимости и тех, кто реально готов воевать на земле. В целом так кажется, что новой войны с участием Америки точно не избежать. Может быть, у Пентагона уже есть соответствующий план, а непредсказуемый Дональд Трамп принял для себя решение.

Дмитрий Дризе