Структура «Эфко» хочет зарегистрировать товарный знак для выпуска батончиков
ООО «КРЦ "Эфко-Каскад"» (структура белгородской ГК «Эфко») подало заявку на регистрацию товарного знака под комбинированным наименованием Hi, Healthy innovation, Choco. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Данное обозначение указывает на широкий перечень товаров, в том числе на злаковые, шоколадные и ореховые батончики. По данным с сайта бренда Hi, Hi innovation является уже существующей линейкой продукции из растительных ингредиентов — заменителей молока и мяса.
Обновлено: в пресс-службе «Эфко» подтвердили «Ъ-Черноземье», что планируют использовать данный товарный знак для производства функциональных батончиков.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», «Эфко» регистрирует два новых товарных знака для выпуска кормовых добавок и новых соусов. Речь идет о марках «Энзифид» и Efko Food Products Special Classic Professional.
В мае «Ъ-Черноземье» также сообщал, что объем инвестиций «Эфко» в строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области достиг 12,4 млрд руб. До конца этого года ГК планирует завершить разработку технологий получения кормовых добавок.
Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье» «У "Эфко" вырастут ферменты».