Структура «Эфко» хочет зарегистрировать товарный знак для выпуска батончиков

ООО «КРЦ "Эфко-Каскад"» (структура белгородской ГК «Эфко») подало заявку на регистрацию товарного знака под комбинированным наименованием Hi, Healthy innovation, Choco. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Данное обозначение указывает на широкий перечень товаров, в том числе на злаковые, шоколадные и ореховые батончики. По данным с сайта бренда Hi, Hi innovation является уже существующей линейкой продукции из растительных ингредиентов — заменителей молока и мяса.

Обновлено: в пресс-службе «Эфко» подтвердили «Ъ-Черноземье», что планируют использовать данный товарный знак для производства функциональных батончиков.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», «Эфко» регистрирует два новых товарных знака для выпуска кормовых добавок и новых соусов. Речь идет о марках «Энзифид» и Efko Food Products Special Classic Professional.

В мае «Ъ-Черноземье» также сообщал, что объем инвестиций «Эфко» в строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области достиг 12,4 млрд руб. До конца этого года ГК планирует завершить разработку технологий получения кормовых добавок.

Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье» «У "Эфко" вырастут ферменты».

Егор Якимов