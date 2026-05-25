Завод кормовых ферментов «Эфко» под Белгородом подорожал до 12,4 млрд

Общий объем инвестиций ГК «Эфко» в строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области достиг 12,4 млрд руб. До конца этого года «Эфко» завершит разработку технологий получения кормовых добавок маннаназы и бета-глюканазы — ферментов, направленных на повышение усвояемости кормов в свиноводстве и птицеводстве. Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В 2025 году компания завершила разработку и успешно провела государственную регистрацию кормовой добавки липазы. Уникальность этого фермента заключается в способности эффективно расщеплять жиры в кормах, что позволяет значительно повысить энергетическую ценность рационов сельскохозяйственных и домашних животных без увеличения стоимости кормления»,— добавили в ведомстве.

Предполагается, что реализация проекта даст российскому АПК возможность снизить затраты на производство кормов и животноводческой продукции, сократить критическую зависимость от иностранных ферментных препаратов и внедрить экологичные, ресурсосберегающие технологии.

В конце 2024 года экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что проектный объем инвестиций в строительство завода достиг 10 млрд руб. На тот момент речь шла о создании 100 новых рабочих мест.

Изначальные параметры проекта подразумевали инвестиции в размере 9,4 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано Вячеславом Гладковым и руководством «Эфко» на выставке-форуме «Россия» в начале 2024-го. Планируемая мощность площадки на тот момент составляла 2,4 тыс. т в год.

Денис Данилов