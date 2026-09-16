Белгородская «Эфко» регистрирует товарные знаки кормовых добавок и новых соусов

В пресс-службе белгородской ГК «Эфко» в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» рассказали, для чего структура группы — ООО «КРЦ "Эфко-Каскад"» — подала заявки на регистрацию двух новых товарных знаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Под маркой «Энзифид» компания планирует выпускать добавки для улучшения питательных характеристик кормов с ферментами (ксиланаза, фитаза, протеаза и другие — в общей сложности восемь видов). Регистрация торгового знака связана с проектом строительства завода кормовых ферментных препаратов в Белгородской области мощностью 2,4 тыс. т в год и реализацией проекта «Биотехнологии будущего». В результате «Эфко» рассчитывает обеспечить до 30% внутреннего спроса.

Второй товарный знак — Efko Food Products Special Classic Professional — компания регистрирует в рамках расширения линейки продукции для HoReCa. Компания уже производит для дивизиона майонезы и соусы под брендом Efko Food.

«В зависимости от разновидности в наименовании их ассортимента могут использоваться дополнительные обозначения, в том числе Product, Special, Classic и Professional»,— пояснили в пресс-службе ГК.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что объем инвестиций «Эфко» в строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа Красногвардейского района Белгородской области достиг 12,4 млрд руб. До конца этого года ГК планирует завершить разработку технологий получения кормовых добавок.

Подробнее об инвестпроекте — в материале «Ъ-Черноземье» «У "Эфко" вырастут ферменты».

Егор Якимов