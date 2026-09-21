Растрата катамараном вышла

Бывший гендиректор АО «Восточная верфь» Олег Сиденко получил четыре года условно за растрату на собственном предприятии. По версии следствия, топ-менеджер потратил 6 млн руб. на обслуживание катамарана, принадлежавшего основному владельцу верфи Геннадию Лазареву. Того судят отдельно по обвинению в создании преступного сообщества и масштабных злоупотреблениях. Различные обвинения предъявлены также нескольким бывшим руководителям оборонного предприятия, которое обращено в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Первомайский районный суд Владивостока признал Олега Сиденко виновным в хищении вверенного ему чужого имущества в особо крупном размере и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Бывший топ-менеджер также должен выплатить штраф в размере 600 тыс. руб., и ему запрещено три года занимать руководящие посты на предприятиях оборонного комплекса. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, господин Сиденко в период с марта 2017 по май 2020 года обеспечил обслуживание и содержание за счет предприятия катамарана «Улисс», принадлежавшего председателю совета директоров АО «Восточная верфь», основному бенефициару компании Геннадию Лазареву.

Как указано в материалах дела, гендиректор Сиденко нанял пятерых сотрудников, которые занимались катамараном и незаконно получили за это свыше 6 млн руб. в качестве зарплат, премий и иных выплат.

Получить комментарий защиты не удалось. Адвокат Павел Цовбун заявил “Ъ”, что ему необходимо согласовать позицию с доверителем. В прокуратуре Приморья от каких-либо комментариев отказались.

Олег Сиденко, который занимал пост гендиректора «Восточной верфи» в 2016–2020 годах, вину не признал. После ухода из «Восточной верфи» он занимал пост исполнительного директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а затем дальневосточного завода «Звезда».

В Первомайском райсуде Владивостока уже более года рассматривается уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, причастных, по мнению следствия, к хищениям на «Восточной верфи».

Среди обвиняемых — Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял прокуратуру Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь». Также, по версии следователей, в состав ОПС, занимавшегося махинациями на предприятии, входили бывший временно исполняющий обязанности гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин.

По версии следствия, с ноября 2017 года по апрель 2022 года «участники преступного сообщества и иные причастные лица похитили путем растраты денежные средства АО “Восточная верфь” на общую сумму свыше 13 млн руб., а также путем обмана пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 млн руб.». Участникам ОПС вменяют легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб.

Валерий Василенко был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, бывший прокурор причастен к попытке завладения акций «Восточной верфи», принадлежащих одному из миноритариев Игорю Мирошниченко, бывшему гендиректору предприятия. Тому угрожали возможностью возбуждения уголовного дела, сказано в обвинительном заключении. К давлению на миноритария был привлечен бывший «смотрящий» по Владивостоку Виталий Широков (Монгол). Тот в 2008 году получил шесть лет колонии строгого режима за взимание дани с перегонщиков автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск.

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для ВМФ, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. т (водоизмещением до 3,5 тыс. т).

Олег Зубахин арестован в апреле 2024 года. По версии следствия, в 2021 году, занимая пост врио гендиректора «Восточной верфи», господин Зубахин «подписал фиктивный счет на оплату поставки строительных материалов для предприятия, заведомо зная, что данной поставки не будет». На счет одной из коммерческих структур было переведено 2,8 млн руб. «Указанные денежные средства предназначались для личных нужд организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева»,— сообщало следствие. Господа Василенко и Зубахин вину не признают.

Геннадий Лазарев, возглавлявший совет директоров АО «Восточная верфь» и бывший ректором Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ныне Владивостокский госуниверситет), напротив, свою причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждает. В апреле текущего года Ленинский райсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении него. По версии следствия, преступное сообщество, руководителем которого являлся господин Лазарев,похитило недвижимое имущество у вуза, которое затем сдавало в аренду, и совершало растраты на «Восточной верфи».

В этом году Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил два иска Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также к некоторым их родственникам, юридическим и физическим лицам.

В доход государства был обращен крупный пакет акций «Восточной верфи» и свыше 300 объектов недвижимости.

Как указано в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу, на коррупционные доходы.

Алексей Чернышев, Владивосток