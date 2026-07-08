Апелляция подтвердила изъятие имущества бывшего ректора ВГУЭС и экс-прокурора Приморья

Приморский краевой суд 8 июля оставил без удовлетворения апелляционное представление Генпрокуратуры России и жалобы ответчиков на решение Ленинского райсуда Владивостока об обращении в доход государства имущества, полученного при нарушении требований, направленных на предотвращение коррупции. Об этом сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

Надзорное ведомство первоначально подавало иск к бывшему ректору Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), бывшему председателю совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадию Лазареву, экс-прокурору Приморья Валерию Василенко, экс-гендиректору АО «Восточная верфь» Игорю Мирошниченко, членам их семей, а также нескольким юридическим лицам. Однако затем Генпрокуратура заявила уточненный иск, согласно которому из числа ответчиков исключались Игорь Мирошниченко и члены его семьи Андрей и Ольга Мирошниченко. Ленинский райсуд счел такой шаг необоснованным и удовлетворил гражданский иск в первоначальной редакции. Генпрокуратура и ответчики с решением суда первой инстанции не согласились, но судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила его без изменения.

Судебное заседание проходило в закрытом для прессы режиме, и суть претензий надзорного ведомства, а также стоимость имущества, подлежащего изъятию, не поясняется. Решение Ленинского райсуда также не опубликовано на сайте ведомства.

Ранее в качестве обеспечительной меры суд наложил арест «на все недвижимое имущество» ответчиков. Упоминались, в частности, «173 объекта недвижимости». Были также арестованы «именные акции АО “Восточная верфь”».

В феврале Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил другой иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, а также их родственникам и юрлицам. В доход государства были обращены крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости. Как указано в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел на коррупционные доходы более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу.

Сейчас в судах Владивостока рассматривается серия уголовных дел в отношении Геннадия Лазарева и Валерия Василенко по обвинению в злоупотреблениях на «Восточной верфи». По версии следствия экс-прокурор Василенко причастен к попытке завладения акциями «Восточной верфи», принадлежащими одному из миноритариев — бывшему гендиректору предприятия Игорю Мирошниченко. Ему угрожали возбуждением уголовного дела, следует из обвинительного заключения. К давлению на миноритария был привлечен бывший «смотрящий» по Владивостоку Виталий Широков (Монгол).

АО «Восточная верфь» — судостроительное предприятие, основанное в 1952 году, расположено во Владивостоке. В 1994 году завод был преобразован в акционерное общество. С 1950 года на предприятии было построено более 500 кораблей для военно-морских сил, пограничных сил и рыбопромысловых организаций. Более 30 единиц боевой техники с этого предприятия было поставлено на экспорт в восемь стран мира, в том числе во Вьетнам, Ирак и Китай. Технические возможности АО «Восточная верфь» позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и спусковой массой до 2,5 тыс. т (водоизмещением до 3,5 тыс. т).

Алексей Чернышев, Владивосток