Ректор воспитал ОПС

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), экс-председателя совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева. По версии следствия, преступное сообщество, руководителем которого являлся господин Лазарев, похитило недвижимое имущество у вуза, которое затем сдавало в аренду, и совершало растраты на «Восточной верфи». Одним из участников махинаций на судостроительном предприятии следствие считает бывшего прокурора Приморья Валерия Василенко. Ранее арбитражный суд признал Геннадия Лазарева банкротом, а Генпрокуратура добилась изъятия в доход государства принадлежавший ему контрольный пакет акций «Восточной верфи».

Бывший ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Геннадий Лазарев (2005 год)

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ Бывший ректор Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса Геннадий Лазарев (2005 год)

Фото: Игорь Онучин, Коммерсантъ

20 апреля Ленинский районный суд Владивостока провел первое заседание по делу Геннадия Лазарева и двух экс-сотрудников ВГУЭС Ольги Буглак и Светланы Ширшиковой. В начале слушаний защита бывшего ректора заявила ходатайство о направлении дела по подсудности в Первомайский райсуд Владивостока, где уже близится к финишу рассмотрение выделенных в отдельное производство материалов в отношении другой составной части преступного сообщества. По мнению адвоката Андрея Костюченко, два дела следует соединить в одно производство, но судья Надежда Чиркова оснований для этого не нашла. Остальная часть заседания была отведена оглашению части обвинительного заключения. Продолжение состоится на следующем заседании 29 апреля.

Геннадий Лазарев, Ольга Буглак и Светлана Ширшикова обвиняются в зависимости от роли и степени участия каждого в создании, руководстве и участии в преступном сообществе (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и совершении сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, с 2013 по 2021 год участники ОПС похитили имущество ВГУЭС «путем его незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур», а затем сдали в аренду этому же вузу.

«Поступавшие арендные платежи на сумму свыше 24 млн руб. участники сообщества похитили, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья. Ранее следственное управление СКР по региону уточняло, что были похищены 16 объектов недвижимого имущества, принадлежащих Минобразования РФ: земельный участок и три помещения на улице Десятая, десять помещений на улицах Гоголя, Державина и Комарова во Владивостоке, а также на улице Озерная в Находке

Всего Геннадию Лазареву и его подельникам, по информации пресс-службы суда, вменяются хищения средств университета на сумму 24 млн 27 тыс. руб., физлиц на сумму не менее 1 млн руб., «Восточной верфи» — 13,3 млн руб., а также имущества Министерства науки и высшего образования РФ на сумму 652 499 382 руб.

77-летний Геннадий Лазарев, тяжело и медленно передвигавшийся, опираясь на трость, в силу избранной в отношении него меры пресечения — запрета определенных действий, как пояснил “Ъ” его адвокат Костюченко, не имеет права общаться с прессой. Сам защитник не стал комментировать предъявленное обвинение. «Защита огласит свою позицию в ходе процесса»,— сказал господин Костюченко. Аналогичную позицию заняли адвокаты других подсудимых.

По данным “Ъ”, в ходе следствия Геннадий Лазарев признал вину.

В Первомайском райсуде Владивостока рассматривается уголовное дело в отношении других предполагаемых членов преступного сообщества, причастных, по мнению следствия, к хищениям на «Восточной верфи». Среди обвиняемых — Валерий Василенко, который с 1991 по 2005 год возглавлял надзорное ведомство Приморья, а затем занимал пост зампреда совета директоров АО «Восточная верфь». Также, по версии следователей, в состав ОПС, занимавшегося махинациями на предприятии, входил бывший врио гендиректора АО «Восточная верфь» Олег Зубахин. Никто из подсудимых вину не признает.

Передано в суд уголовное дело в отношении еще одного экс-гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Сиденко. Он обвиняется в хищении более 6 млн руб. у собственного предприятия.

Господин Лазарев являлся депутатом парламента Приморья с 1995 по 2021 год, ректором ВГУЭС — с 1988 по 2015 год, затем занимал пост президента ВГУЭС. Являясь основным акционером «Восточной верфи», он возглавлял совет директоров общества.

В феврале текущего года Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, экс-прокурору Приморья Валерию Василенко, а также ряду их родственников и юридических лиц. В доход государства был обращен крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости.

Как говорилось в иске, в период с 1999 по 2006 год Геннадий Лазарев приобрел более 61% акций АО «Восточная верфь», часть из которых оформил на супругу, на коррупционные доходы.

В настоящее время Ленинский райсуд рассматривает второй иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, Валерию Василенко, ряду других физических и юридических лиц. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество, полученное «вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Во втором иске речь идет о 173 объектах недвижимости.

Алексей Чернышев, Владивосток