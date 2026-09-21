Захарова заявила о «нечеловеческом» давлении в странах НАТО на выборах в Госдуму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нечеловеческим» давление в странах НАТО при проведении голосования на выборах в российскую Госдуму.
Представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Давление было нечеловеческое. Давление было в странах натовских просто вплоть до физического»,— сказала госпожа Захарова в эфире программы «Соловьев Live».
Госпожа Захарова добавила, что сотрудникам, обеспечивавшим голосование за рубежом, поступали угрозы провокаций и «физических каких-то актов насилия». Ранее представитель ведомства подчеркивала, что дипломаты делают все возможное для поддержания безопасности на зарубежных избирательных участках.
По словам замглавы МИД России Евгения Иванова, все попытки сорвать голосование за границей со стороны «экстремистски настроенных лиц» потерпели неудачу.
В августе 2026 года Россия направила дипломатическим представительствам разных стран ноты с просьбой обеспечить защиту избирательных участков в день голосования. Это обращение к властям принимающих стран стало частью реакции на угрозы.
По словам Марии Захаровой, за рубежом давление проявлялось в попытках западных стран снять с себя ответственность за безопасный проход граждан к участкам и в прямых информационных атаках. В ее формулировке речь шла о нескольких видах препятствий для голосования — от вопросов, связанных с физической безопасностью, до информационного воздействия.