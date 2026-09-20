МИД России назвал провальными попытки сорвать голосование на выборах за рубежом

Все попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму за рубежом потерпели неудачу. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов во время выступления в Центральной избирательной комиссии.

Господин Иванов рассказал, что голосование за границей пытались сорвать «экстремистски настроенные лица». «Видим так называемые экзитполы, немногочисленные митинги, отмечали также сбои в работе наших компьютерных сетей вследствие внешнего воздействия»,— сказал замглавы МИД. Однако, утверждает Евгений Иванов, подобные провокации «своей цели не достигли и не достигнут».

По состоянию на 19:00 мск, с учетом досрочного и трехдневного голосования, за границей на выборах проголосовали более 212 тыс. человек. По прогнозам МИДа, финальная цифра проголосовавших существенно превысит показатель думских выборов 2021 года, отметил господин Иванов. Тогда за рубежом проголосовали 192 тыс. человек.

С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. В них могут поучаствовать и граждане, которые находятся за границей. За рубежом работают 333 избирательных пункта в 152 странах, сообщала председатель ЦИКа Элла Памфилова. Из них 50 открыты в Абхазии, 17 — в Молдавии, 11 — в Южной Осетии, семь — в Белоруссии. В США и Канаде открыты по три избирательных участка.