Захарова: Россия обеспечивает безопасность избирательных участков за границей

Российские дипломатические ведомства делают все, чтобы поддерживать безопасность избирательных участков за границей, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши коллективы за рубежом сейчас делают все для того, чтобы организовать работу штабов, которые развернуты на территории наших загранучреждений, включая и компонент безопасности. Все соответствующие инструкции ими получены»,— сказала дипломат в разговоре с ТАСС. По ее словам, сотрудники «буквально в онлайн-режиме» остаются на связи с ЦИК.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва проходит 18-20 сентября.