Отпуск сменил курс

Россияне отправятся на новогодние праздники в Азию. Спрос на местные курорты начал расти еще в 2025 году, и пока их популярность только набирает обороты, говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. Эксперты связывают растущие показатели не только с увеличением количества путешественников, но и с расширением предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кроме того, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в этом году доля международных ранних бронирований выросла до 52%. В прошлом году аналогичный показатель был на почти на 10% ниже. О трех самых популярных странах для новогоднего отдыха “Ъ FM” рассказал независимый тревел-аналитик Игорь Блинов:

«Если мы говорим о пляжном отдыхе, то в первую очередь это касается Южной и Юго-Восточной Азии, то есть это Китай, Вьетнам, Таиланд и все, что немножко южнее. Это основное направление на Новый год в нынешних условиях.

Что касается цен, то значимую роль будет играть стоимость перелета. Если вы будете покупать билет в последний момент, то он может обойтись в полтора, а то и в два дороже. В дальних перелетах более половины стоимости занимает именно транспорт, логистика. Безусловно, пока продажи носят разрозненный характер, то есть нет такого четко сформированного тренда в каком-то отдельно взятом направлении.

Активация продаж произойдет где-то в середине-второй половине октября. По окончании бархатного сезона, следующего за летом, потихоньку начинают расти ранние бронирования на новогодние каникулы».

Согласно аналитике OneTwoTrip, средняя стоимость суточного размещения в Таиланде в этот период составляет почти 19 тыс. руб., а в Китае — 13,5 тыс. руб. Дешевле всего будет стоить ночь во Вьетнаме, в среднем чуть меньше 13 тыс. руб. А вот Объединенные Арабские Эмираты в этом году переживают падение туристического спроса. Несмотря на действующие скидки и специальные предложения, спрос на поездки в ОАЭ в этом году значительно ниже прошлогоднего.

Из стран Ближнего Востока путешественники скорее будут выбирать Египет, однако по соотношению цены и качества он будет уступать, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Египет будет бороться с ОАЭ, но в разных весовых категориях с точки зрения цена-качества.

Мы наблюдаем некую стагнацию. Темпы раннего бронирования во втором полугодии снизились, хотя в первом та же Турция продавалась очень активно. Направления либо показывают очень малый рост, в пределах 1-2%, либо, как мы видим по Ближнему Востоку, падение, порядка 35-40%. Сейчас спрос начинает восстанавливаться, но, конечно, рекорда не будет.

Сама по себе динамика выезда за границу носит пока положительный характер, но есть опасения, что курсовые колебания могут начать и ее сдерживать. При этом отельеры довольно оптимистично оценивают как и предстоящие ноябрьские, так и новогодние праздники.

Многие сейчас еще предпочитают бронировать туры, потому что нет уверенности, что курс рубля будет держаться на текущих позициях. Рубль с начала года 25% потерял по отношению к мировым валютам. Есть опасения, что к Новому году цены начинают расти не только из-за сколько инфляционных ожиданий, столько из-за курсовых разниц, и по туризму это бьет ощутимо».

Собеседники “Ъ FM” также отмечают, что спрос на бронирование новогодних поездок связан и с тем, что уже стали известны даты школьных зимних каникул и нерабочие праздничные дни. 18 сентября, премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2027 году. В Новый год россияне будут отдыхать 11 дней, с 31 декабря по 10 января.

Мария Тарасова