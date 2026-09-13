Осень подталкивает к перелетам

Россияне стали чаще выбирать Китай для отдыха во время школьных каникул. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру». Спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в два раза. Повысился интерес и к турам в Египет, объем бронирований увеличился в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на втором месте Турция, а замыкает тройку самых популярных направлений Таиланд. Эти цифры во многом совпадают с подсчетами и оценками других экспертов и игроков отрасли, но не во всем. В Ассоциации туроператоров России, например, предполагают, что в итоге спрос окажется ниже, чем в 2025 году. Об этом “Ъ FM” рассказал вице-президент организации Артур Мурадян:

«Многие замерли в ожидании развития ситуации на Ближнем Востоке. При всем при этом традиционные направления, конечно, получают свою долю бронирований. В Юго-Восточной Азии две страны конкурируют за семейных отдых — это Таиланд и Вьетнам. При этом пока выглядит так, что динамика прироста по Вьетнаму будет выше, но больший совокупный объем все-таки получит именно Таиланд.

Если говорить про Турцию и Египет, то здесь последний выглядит предпочтительнее. Во многом это связано с тем, что ценовая доступность там с учетом того, что рубль сдал свои позиции, которые держал на протяжении первых трех кварталов, выглядит интересно. Турция же традиционно получает довольно внушительную долю туристов с детьми, но надо понимать, что в чистом виде пляжный сезон уже к этому моменту практически заканчивается. Именно выгодной ценой, отсутствием большого количества людей республика и привлекает тех, кто не готов тратить деньги в самые жаркие периоды, июль и август.

Туры в ОАЭ тоже интересуют россиян, динамика где-то процентов на 10 даже подросла с прошедшей недели, но не глубина бронирования. КНР — это хоть и непопулярная локация с точки зрения пляжного отдыха, но это интересно. Скорее всего, это направление поставит новые высокие показатели. На материковый Китай ездят с детьми старшего возраста, потому что подразумеваются довольно активные перемещения по стране. Можно сказать, что глобально тенденция все-таки к тому, что спрос пока находится ниже прошлогодних показателей».

В этом году цены на семейные туры с детьми в октябре и ноябре снижаются на некоторых направлениях. Речь, например, о Турции, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах. Однако к странам юго-восточной Азии это не относится, отметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Спрос снижается в первую очередь на туры в Турцию. Раньше поездку на троих (папа, мама, ребенок) на неделю, скажем, из Москвы мы продавали за 300 тыс. руб. Сейчас она будет стоить в районе 220 тыс. руб. Это хороший отель с перелетом на троих Москва-Анталия-Москва или Москва-Бодрум-Москва, проживание, питание по системе "все включено".

Египет примерно обойдется чуть-чуть дешевле, примерно в 200 тыс. руб. на троих. ОАЭ цены сильно не поднимают, потому что не закончился конфликт между Ираном и США. В прошлом году в октябре тур на троих стоил 350-400 тыс. руб. Сейчас в принципе за 300 тыс. руб. также можно найти вариант. Но надо учитывать, что в ОАЭ в это время теплое море, в отличие от той же Турции.

Что касается дальнемагистральных направлений — Таиланда, Вьетнама, Китая, — здесь не произойдет снижения цен, наоборот, будет только их рост.

Главная причина — дорогие авиабилеты, потому что в Турцию лететь, условно, из Москвы 5 часов, а в Таиланд или Вьетнам — 10. Из-за этого, как бы отели ни снижали цены, стоимость авиабилетов пожирает все дисконты. Поэтому ни Таиланд, ни Вьетнам, ни Китай, в том числе Хайнань, дешевле не обойдутся».

По данным сервиса «Слетать.ру», средняя стоимость семейных поездок на период осенних каникул в Китай выросла в годовом выражении на 8%. Таким образом показатель достиг отметки 222,5 тыс. руб.

Андрей Загорский