Главные новости к утру 14 сентября

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевой механизм кризиса — не отсутствие топлива на всех заправках, а сбой его распределения между сетями. В июле 2026 года работу приостановили 65 из 359 АЗС: губернатор связывал это с ростом биржевых цен и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей, тогда как на заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствовало. Перебои с поставками топлива в России продолжаются с мая, а 10 сентября вице-губернатор региона предупреждал, что «июльский сценарий» может повториться из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Восстановление снабжения строится на перераспределении ресурсов крупных нефтекомпаний. По просьбе властей несколько из них решили увеличить поставки бензина на собственные АЗС, некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои компаний, чьи заводы стоят на ремонте; ранее «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» также поэтапно убирали лимиты на покупку топлива на АЗС.

Отдельная мера рассчитана на районы с наиболее тяжелой ситуацией: губернатор просил крупные компании «взять на буксир» местные АЗС в Лодейнопольском и Подпорожском районах и снабжать их топливом. Если этих шагов окажется недостаточно, власти допускают ограничение заправки автомобилей по четным и нечетным номерам через день.