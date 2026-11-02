«Проблемой остаются фальшивые отзывы»
Яна Лубнина — о том, как ресторанными критиками становятся алгоритмы
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Соцсеть TikTok запустила в США собственный рейтинг заведений. Ресторанный гид называется Must Eat и формируется из точек в разных городах — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса — на основании 40 млн постов, отзывов и комментариев. Как говорится в релизе, списки делятся на повседневные и для особого случая, а в части заведений столик бронируется прямо в приложении.
Немедленно хочется сравнить новый механизм с главным мировым авторитетом в сфере ресторанных обзоров — гидом «Мишлен», который выпускается с 1900 года. Его работа основана на штатных анонимных инспекторах. Они совершают больше 250 визитов в год, платят по счетам сами и оценивают места по пяти ключевым параметрам: продукты, техника, гармония вкусов, личность шефа и стабильность.
Must Eat измеряет скорее внимание: что чаще всего снимают, обсуждают и к чему возвращаются. Формулу рейтинга TikTok не раскрывает. Получается, с суждениями немногочисленных профессионалов теперь спорит голос толпы. Прямо скажу, тренд явно сменился давно. Соцсети уже определяют, куда выстроится очередь и какие рестораны люди будут посещать во время отпуска. И за выбором редко стоят профессиональные критики. Многие редакции сократили штатных критиков, власть перешла к блогерам и платформам, которые ранжируют заведения.
Рестораны тоже приняли новые правила игры. Они инвестируют в свои аккаунты в соцсетях и даже меняют процессы. Как писал The Verge, в меню появляется более тягучий сыр, а подача становится театральной. Прямо купить место в народном рейтинге никак нельзя. Но обходные пути, вероятно, найдутся, ведь часть роликов о ресторанах оплачена. Проблемой остаются и фальшивые отзывы. Насколько от этого защищен Must Eat, неизвестно. Еще не вполне понятно, различают ли алгоритмы похвалу и возмущение. Да, видео может набрать миллионы просмотров и тысячи комментариев, но предметом обсуждения станет плохой сервис и грубое поведение персонала. Что тогда?
В Сан-Франциско, например, так закрылся винный бар Kis Cafe после неудачного визита блогера и массовой поддержки со стороны читателей, которые засыпали заведение негативными отзывами онлайн.