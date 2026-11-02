«Проблемой остаются фальшивые отзывы»

Рестораны тоже приняли новые правила игры. Они инвестируют в свои аккаунты в соцсетях и даже меняют процессы. Как писал The Verge, в меню появляется более тягучий сыр, а подача становится театральной. Прямо купить место в народном рейтинге никак нельзя. Но обходные пути, вероятно, найдутся, ведь часть роликов о ресторанах оплачена. Проблемой остаются и фальшивые отзывы. Насколько от этого защищен Must Eat, неизвестно. Еще не вполне понятно, различают ли алгоритмы похвалу и возмущение. Да, видео может набрать миллионы просмотров и тысячи комментариев, но предметом обсуждения станет плохой сервис и грубое поведение персонала. Что тогда?