Дрозденко: топливный кризис в Ленинградской области завершится не раньше октября

Власти Ленинградской области рассчитывают на улучшение ситуации с топливом к началу октября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он пояснил, что дефицит бензина на АЗС возник из-за недавних атак БПЛА на крупные нефтеперерабатывающие заводы.

«Хочу сказать, что мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта»,— сказал Александр Дрозденко в видеообращении.

По словам губернатора, дизельное топливо на заправках Ленинградской области остается. «Пока наша цель — это все-таки удовлетворить потребности в бензине хотя бы в лимитах из расчета 20-30 литров в день»,— добавил он.

По просьбе властей Ленинградской области несколько крупных нефтекомпаний решили увеличить поставки бензина на свои АЗС, добавил Александр Дрозденко. «Некоторые даже в два раза, чтобы закрыть перебои других компаний, чьи заводы стоят на ремонте»,— уточнил глава региона. Он также допустил, что в области могут ввести ограничения на заправку автомобилей — по четным и нечетным номерам через день.

Перебои с поставками топлива в России продолжаются с мая. 10 сентября вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков предупредил, что в регионе может повториться «июльский сценарий» топливного кризиса из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

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