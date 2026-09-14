Теннисист Александр Зверев стал чемпионом US Open

Немец Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона и стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходил в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зверев

Фото: Mike Segar / Reuters Александр Зверев

Фото: Mike Segar / Reuters

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:2 в пользу Зверева. Теннисисты провели на корте 3 часа 33 минуты.

Для Александра Зверева это вторая победа на турнирах Большого шлема. Для Бена Шелтона выход в финал US Open стал лучшим результатом в карьере.

Общий призовой фонд US Open в 2026 году составил $108 млн. Чемпионам выплатят рекордные $5,5 млн призовых. Победительницей турнира в женском одиночном разряде стала Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какой немец не любит быстрой езды».