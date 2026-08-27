Главные новости за 27 августа. Ростов-на-Дону и область

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его предполагаемого сообщника, обвиняемых в организации двух покушений на убийство. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник, оба фигуранта не признали вину.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор Роману Верику, исполнявшему обязанности начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству. Похищенные деньги выделялись на строительно-монтажные работы первого этапа при реконструкции Крымского узла СКЖД, а также на иных объектах госпрограммы «Развитие транспортной системы». Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» намерен закупать металлообрабатывающие станки в России и дружественных странах. Решение принято на фоне негативного опыта сотрудничества с немецкими поставщиками, сообщил ТАСС со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина.

Фонтана перед отелем «Амакс»в Ростове-на-Дону восстановят по концепции 1975 года, при этом в инфраструктуру внедрят современные инженерные решения. Участок, на котором располагается фонтан, сейчас принадлежит ростовскому поставщику электрооборудования «ЭнергоДонСтрой».

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Южгеоспецпроект» к МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (МКУ «УКС») и постановил взыскать с ответчика 30,8 млн руб. задолженности по делу о проектировке парка «Дружба».