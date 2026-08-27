«Ростсельмаш» отказался от закупок станков у немецких производителей

ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» намерен закупать металлообрабатывающие станки в России и дружественных странах. Решение принято на фоне негативного опыта сотрудничества с немецкими поставщиками, сообщил ТАСС со ссылкой на совладельца предприятия Константина Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По информации господина Бабкина, «Ростсельмаш» полностью прекращает партнерство с немецкой компанией. В дальнейшем предприятие будет ориентироваться на поставки оборудования из РФ и государств, дружественных России.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» и солидарно взыскал с немецкого UniCredit Bank GmbH и российского АО «ЮниКредит Банк» €301,8 тыс. (в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату платежа).

Спор возник из-за отказа поставщика (Liebherr Verzahntechnik GmbH) в 2022 году поставить зубошлифовальный станок стоимостью €1 млн из-за санкций. «Ростсельмаш» перечислил аванс в размере 30% (€301,8 тыс.), исполнение обязательств обеспечивалось банковской гарантией UniCredit. Банк отказался выплачивать средства, сославшись на регламент ЕС № 833/2014. Попытки взыскать деньги через немецкие суды не увенчались успехом: инстанции фактически отказали в рассмотрении дела по существу из-за статуса истца.

Арбитражный суд признал поведение группы компаний недобросовестным, установил солидарную ответственность банков (как участников единой группы под контролем UniCredit S.p.A.) и применил оговорку о публичном порядке.

Наталья Белоштейн