В Ростове начался судебный процесс над экс-замначальника кубанского МЧС

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его предполагаемого сообщника, обвиняемых в организации двух покушений на убийство. Как сообщил «Ъ-Ростов» источник, оба фигуранта не признали вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Сергея Симоненко и Мелько Джемо обвиняют в двух эпизодах покушения на убийство (ч.1 ст.30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105; ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 33 – п. «ж», «з» ч.2 ст.105). Следствие считает, что Сергей Симоненко организовал покушения на бывшего подчиненного и его брата. В одном случае идет речь о поджоге автомобиля, во втором — о ранении из травматического пистолета. Мелько Джемо обвиняют в том, что он выступал пособником Сергея Симоненко.

Изначально материалы дела поступили в Краснодарский краевой суд, однако Генпрокуратура попросила перенести процесс в другой регион. Надзорное ведомство указало, что Сергей Симоненко имеет обширные связи среди высших должностных лиц Краснодарского края, и это может вызвать сомнения в объективности судов региона при рассмотрении дела.

В апреле 2026 года Краснодарский краевой суд изъял имущество и деньги семьи бывшего замначальника. Среди них — 55 объектов недвижимости и 32 дорогостоящих автомобиля общей стоимостью 360 млн руб. Суд установил, что к обогащению сотрудник МЧС пришел с использованием служебного положения и оформления активов на родственников и доверенных лиц. Сам Сергей Симоненко утверждал, что имущество досталось ему по наследству от отца, который долгое время возглавлял сельхозпредприятие «Кубань» в пригороде Краснодара.

Константин Соловьев