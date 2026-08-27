В Ростове осудили и.о. начальника дирекции СКЖД за хищение бюджетных средств

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор Роману Верику, исполнявшему обязанности начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие установило, что похищенные деньги выделялись на строительно-монтажные работы первого этапа при реконструкции Крымского узла СКЖД, а также на иных объектах госпрограммы «Развитие транспортной системы». Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд назначил Роману Верику четыре года лишения свободы условно, а также запретил заниматься строительством и эксплуатацией объектов железнодорожного транспорта сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Константина Крята к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Константин Соловьев