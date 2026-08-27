Власти Ростова проиграли суд подрядчику по проектировке парка «Дружба»

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Южгеоспецпроект» к МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (МКУ «УКС») и постановил взыскать с ответчика 30,8 млн руб. задолженности по делу о проектировке парка «Дружба». Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Предметом спора стал муниципальный контракт от 4 августа 2025 года на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации для благоустройства общественного пространства на территории парка «Дружба» (ул. Капустина, 1/1 «А»). Подрядчик выполнил работы в полном объеме, передал документацию и акты сдачи приемки, а также получил положительные заключения госэкспертизы — в том числе по инженерным изысканиям, проектным решениям и достоверности сметной стоимости.

Как следует из материалов дела, 31 марта 2026 года ООО «Южгеоспецпроект» направило заказчику результаты работ с сопроводительными документами. После получения замечаний подрядчик устранил их и повторно передал документацию. Согласно условиям контракта, заказчик должен был в течение 10 рабочих дней либо подписать документ о приемке в ЕИС, либо направить мотивированный отказ. Однако ни того, ни другого не произошло. К 22 апреля 2026 года срок приемки истек, а претензий к качеству работ заявлено не было.

МКУ «УКС» возражало против иска, ссылаясь на несоответствие документации дизайн-проекту и указывая, что момент завершения работ наступает только после размещения документа о приемке, подписанного заказчиком. При этом заказчик не заявлял ходатайство о назначении судебной экспертизы и не представил доказательств существенных недостатков работ.

Суд счел мотивы отказа от приемки формальными и необоснованными и пришел к выводу, что подрядчик выполнил обязательства надлежащим образом, а обязанность по оплате возникла у заказчика в силу закона и условий контракта.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Наталья Белоштейн