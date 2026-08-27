В Ростове восстановят фонтан у отеля «Амакс» по концепции 1975 года

Фонтана перед отелем «Амакс»в Ростове-на-Дону восстановят по концепции 1975 года, при этом в инфраструктуру внедрят современные инженерные решения. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные в пресс службы администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Участок, на котором располагается фонтан, сейчас принадлежит ростовскому поставщику электрооборудования «ЭнергоДонСтрой». Ранее на этой территории планировали возвести торгово развлекательный комплекс — инициатором проекта выступала предприниматель Зухра Бугрова. Однако в июле 2024 года компания «Газпром газораспределение Ростов на Дону» обратилась в суд с требованием остановить строительство.

Стоимость работ по восстановлению территории перед отелем в 2025 году оценивалась в 74 млн руб. В рамках проекта фонтан станет частью единого архитектурного ансамбля: его интегрируют с пешеходными дорожками и сопутствующими инфраструктурными объектами.

Наталья Белоштейн