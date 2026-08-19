Главные новости к вечеру 19 августа

Суд отклонил апелляцию «Яблока» о недопуске на выборы в Заксобрание Петербурга.

В Ленобласти прорабатывают создание мобильных огневых групп на воде.

Двухэтажный «Аврора шаттл» начал курсировать из Петербурга в Выборг.

Петербург получил полный контроль над «Метростроем Северной столицы».

Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Петербурге.

Альпинист из Петербурга погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии.

В трех детсадах Петродворцового района Петербурга выявили сальмонеллез.

«Северная верфь» получила иск на 2,6 млрд.

Суд прекратил уголовное дело об обрушении дома на Большой Зелениной в Петербурге из-за срока давности.

Первый контейнеровоз из Китая прибыл в Мурманск по Северному морскому пути.

Карина Дроздецкая