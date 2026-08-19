Главные новости к вечеру 19 августа
Суд отклонил апелляцию «Яблока» о недопуске на выборы в Заксобрание Петербурга.
В Ленобласти прорабатывают создание мобильных огневых групп на воде.
Двухэтажный «Аврора шаттл» начал курсировать из Петербурга в Выборг.
Петербург получил полный контроль над «Метростроем Северной столицы».
Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды в Петербурге.
Альпинист из Петербурга погиб при камнепаде в Кабардино-Балкарии.
В трех детсадах Петродворцового района Петербурга выявили сальмонеллез.
«Северная верфь» получила иск на 2,6 млрд.
Суд прекратил уголовное дело об обрушении дома на Большой Зелениной в Петербурге из-за срока давности.
Первый контейнеровоз из Китая прибыл в Мурманск по Северному морскому пути.