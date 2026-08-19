Первый контейнеровоз из Китая прибыл в Мурманск по Северному морскому пути
В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз из Китая, прошедший по Северному морскому пути. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
В порт Мурманска пришел первый контейнеровоз из Китая с 500 контейнерами
Фото: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса
По словам главы региона, судно доставило около 500 контейнеров. Чибис отметил, что поставка реализована в рамках соглашения, заключенного с NewNew Shipping Line менее года назад.
«Раскатываем СМП и развиваем Мурманск как транспортный хаб»,— написал губернатор.