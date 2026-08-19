Суд прекратил дело об обрушении дома на Большой Зелениной в Петербурге

Уголовное дело о частичном обрушении дома на Большой Зелениной улице, 1, в Петербурге прекращено в связи с истечением срока давности. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело об обрушении дома на Большой Зелениной прекратили из-за истечения срока давности

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ Дело об обрушении дома на Большой Зелениной прекратили из-за истечения срока давности

Фото: Михаил Богородский / Коммерсантъ

Дело возбудили после обрушения части здания в начале августа 2024 года по ч. 1 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба. Обвиняемым проходил генеральный директор ООО «Стройпроект» Александр Костылев. На момент происшествия компания выполняла капитальный ремонт здания по заказу Фонда капитального ремонта Петербурга.

Как уточнили в пресс-службе судов, дело было прекращено на стадии предварительного слушания из-за истечения сроков давности.

При этом потерпевшие сохраняют право обратиться в суд в рамках гражданского производства для взыскания причиненного ущерба.

Матвей Николаев