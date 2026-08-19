«Северная верфь» получила иск на 2,6 млрд

«Сахалин Лизинг Флот», входящий в рыбопромысловый холдинг «Норебо», подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к «Северной верфи» на 2,57 млрд рублей. Заявление зарегистрировано 17 августа, следует из картотеки арбитражных дел, заметил РБК.

Предмет спора — исполнение обязательств по договорам подряда. Другие подробности требований пока не раскрываются.

В августе 2021 года «Северная верфь» начала строить по заказу «Сахалин Лизинг Флот» траулер-процессор «Капитан Соснин». Судно должно было стать десятым и последним траулером проекта 170701 для «Норебо». Информация о ходе его строительства после закладки не публиковалась.

Всего «Северная верфь» должна была построить для «Норебо» десять таких судов стоимостью 38,4 млрд рублей. На воду спустили шесть, строительство еще четырех, в том числе «Капитана Соснина», столкнулось с проблемами из-за санкций и поставок комплектующих.

Помимо «Сахалин Лизинг Флот», иски к «Северной верфи» ранее подали еще три заказчика недостроенных траулеров — «Ролиз», «Рыболовецкое предприятие «Акрос» и «Мурманский губернский флот». С учетом нового заявления общая сумма их требований достигла 12,2 млрд рублей.

«Северная верфь» входит в Объединенную судостроительную корпорацию. В 2025 году завод получил рекордный убыток в 9,8 млрд рублей, а в январе-июне 2026 года — еще 2,3 млрд рублей.

Карина Дроздецкая