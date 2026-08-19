В Ленобласти прорабатывают создание мобильных огневых групп на воде

В Ленинградской области прорабатывают создание мобильных огневых групп на воде для защиты территории региона. Для них рассматривают специальные плавучие платформы, моторные лодки и катера, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленобласть намерена усилить защиту региона с воды мобильными огневыми группами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Ленобласть намерена усилить защиту региона с воды мобильными огневыми группами

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, на рабочем совещании на одном из предприятий региона обсудили несколько вариантов такой техники. В частности, рассматриваются как пилотируемые, так и беспилотные решения с дистанционным наведением и управлением огнем.

На суше аналогичная работа уже ведется. Перед регионом поставлена задача сформировать не менее 150 мобильных огневых групп. Варианты защиты с воды пока находятся на стадии проработки.

Производителям предстоит представить расчеты, техническое обоснование и предложения по снижению стоимости техники. Эти материалы рассмотрит технический совет при оперативном штабе с участием военных, инженеров, ученых и представителей оборонных предприятий. Окончательное решение о применении разработок примут Минобороны и подразделения, которым предстоит эксплуатировать технику.

Господин Дрозденко отметил, что некоторые представленные разработки уже прошли испытания. При этом, по его словам, важно определить оптимальное соотношение характеристик и стоимости. В случае подтверждения эффективности речь может пойти о серийных закупках.

Матвей Николаев