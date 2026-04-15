Hermes пережил историческое падение

Акции Hermes за день потеряли 14%. Это историческое падение люксового бренда на Парижской фондовой бирже. Финансовые результаты компании за первый квартал 2026 года показали замедление продаж из-за конфликта на Ближнем Востоке. С начала года бумаги модного дома подешевели примерно на 30%, сообщает Bloomberg.

В краткосрочной перспективе бумаги компании инвесторам вряд ли будут интересны, считает частный инвестконсультант Андрей Кочетков:

«Одной из проблем отрасли люксовых товаров сейчас является то, что Ближний Восток закрыт для путешественников, и, скорее всего, туристический сезон не возобновится как минимум до осени. А это очень важный регион, там были очень высокие продажи. Такую динамику обеспечивали и местные жители, и туристы, которые на отдыхе тратят значительные суммы на покупку одежды, украшений и тому подобное.

Соответственно, выпадение такого региона говорит о том, что прибыль как минимум в первом-втором квартале будет существенно ниже, чем обычно. Нельзя говорить, что акции будут находиться в таком подавленном состоянии вечно. Все-таки мир когда-то наступит, люди снова станут тратить деньги. То, что сейчас эти активы находятся в депрессии, наверное, имеет смысл использовать для того, чтобы класть их в долгосрочные портфели, во всяком случае, тем, кто интересуется инвестициями в данной сфере».

На Ближнем Востоке продажи Hermes упали почти на 6%, во Франции — минус почти 3% из-за снижения потока состоятельных путешественников. Швейцарские и британские магазины также привлекают меньше покупателей, говорят представители модного дома. Меньше плана продают холдинги LVMH и Kering. В частности, падение выручки Gucci составило 8%. Вероятно, люксовым брендам придется пересмотреть отношение к аудитории, чтобы остаться на плаву, считает стилист и телеведущий Влад Лисовец:

«Произошло так, что luxury-сегмент в мире в принципе проседает, а военные действия усилили этот эффект. Плюс сейчас очень модно покупать эти же сумки, скажем так, бывшие в употреблении. То есть находить в интернет-магазинах, через знакомых аксессуары бренда Hermes именно уже с историей. В основном, конечно, их аудитория — это жители арабских стран и Америки. И сейчас думать хочется о другом, чем о том, какого цвета сумку Birkin себе приобрести.

Конечно, в любом случае всем брендам придется менять политику. Сейчас еще не все понимают, что будет дальше.

Но позже компании начнут привлекать либо молодых дизайнеров, либо молодую аудиторию. Им придется менять политику, потому что на сегодняшний день она очень жесткая. Не буду называть бренды, которые категорически отказываются продавать свои товары россиянам, с сам с этим сталкивался. Рано или поздно, если акции и продажи продолжат падать, бренды будут вынуждены подстраиваться под современный мир».

Несмотря на ухудшение финансовых показателей, люксовые бренды не меняют инвестиционные планы. Ранее в Hermes открыли свой 25-й завод по производству кожаных изделий. Исчезновение роскошным брендам не грозит, уверена преподаватель Fashion Factory School, стилист Валерия Малькова:

«Это очень крупный концерн. На его фоне мы лучше всего можем видеть как рост, так и падение. С брендом ничего не случится, он как большой гигант, у которого все происходит медленно, но это же касается и каких-то крупных подвижек. Но хочется отметить перенасыщение рынка, конечно, и усталость от брендов. Так, Louis Vuitton, как говорят аналитики, слишком долго был максимально узнаваем и распространен. Вот это и привело к снижению эксклюзивности, ее ощущения. Часть приверженцев бренда просто перешла к более тихому люксу».

Hermes стал первым крупным люксовым брендом, приостановившим продажи в России. Также страну после 2022 года покинули Louis Vuitton, Dior, Fendi, Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Chanel и ряд других модных домов.

Юлия Савина