Люкс должен дешеветь

Акции ведущих люксовых компаний стремительно дешевеют с начала 2025 года. Все из-за желания потребителей больше экономить. Так, например, LVMH по итогам первого полугодия ухудшила результаты по всем направлениям деятельности, обращает внимание РБК. Общая выручка конгломерата упала почти на 5%, а прибыль от операционной деятельности снизилась на 15%. Акции же упали почти на 30%. Kering столкнулась с падением выручки примерно на 20%, а прибыль снизилась на 40%. Prada одна из немногих смогла увеличить выручку на 7% только за счет успехов бренда Miu Miu. Хотя и ее акции с начала года упали более чем на треть.

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что рынок сможет восстановиться, если у компаний будет более гибкая ценовая политика: «Потребители во всем мире начали включать режим экономии. Для среднего класса, который был важным покупателем люксовых товаров, цены на них стали слишком высокими. Поэтому они переходят на более массовые изделия. Тем более что люксовые бренды не всегда гибкие с точки зрения каких-то индивидуальных предпочтений.

Есть также и экономические причины. Важными покупателями таких товаров были потребители из Китая. Сейчас на фоне падения цен на недвижимость китайцы стали чувствовать себя относительно беднее и из-за этого сократили спрос на брендовые вещи. Также россияне покупают меньше люксовых товаров, это связано с трудностями мобильности. Я думаю, что выход состоит в том, чтобы производители сделали выводы из этой ситуации и начали снижать цены на свою продукцию. Такой тренд уже начался. Интерес будет возвращаться в течение примерно полутора лет, когда произойдет и адаптация покупателей к новым ценовым уровням, и производители будут постепенно снижать цены».

Помимо экономических причин и усталости от повышения цен, на продажи люкса влияет молодое поколение. Ценности изменились в сторону осознанного потребления и заботы об окружающем мире. Основатель Сообщества стилистов Валерия Малькова замечает, что люкс уже не так актуален, ему нужно подстроиться под современные ценности: «Немаловажную роль играет и политическая арена. И на рост продаж скорее повлияет урегулирование конфликтов интересов стран как поставщиков, так и потребителей. Кроме того, доля люкса будет неуклонно падать. Но это мое личное мнение как потребителя и стилиста.

Потому что клиент данного сегмента также претерпевает трансформацию. Общество все больше поворачивается к экологической составляющей рынка, а значит, потребление снижается. И уже не первый сезон мы видим, что на первый план в продажах выходит винтаж. Потребитель, который имеет возможность купить люксовую вещь, предпочтет купить ее, но винтажного состояния. Кроме того, происходит поворот к традиционности или к локальности брендов. У стран появляется интерес к маркам своей страны. Престиж уже не в люксе, а в самопрезентации. Необходимо искать новые подходы к, несомненно, молодеющему поколению клиентов. И создавать дополнительные линейки, которые будут более лояльны к массовому покупателю».

Восстановление рынка люкса может начаться только в 2026 году, пишет РБК. Однако продолжительность кризиса зависит от восстановления спроса в Китае и возвращения туристов к активным расходам, считают эксперты.

Дарья Мурыгина