Рынок роскоши пострадал от спорта

Аналитики потребительского поведения продолжают изучать причины замедления продаж люксовых товаров. Журнал Fortune провел параллель между рекордным нью-йоркским марафоном и пустующими бутиками известных брендов. В коллективном забеге в 2025 году поучаствовали почти 60 тыс. человек. Почти четверть из них — бегуны в возрасте от 25 до 29 лет. Всего три года назад участников до 30 лет было лишь 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Очевидно, поколение Z основательно увлеклось спортом. Тренды отражаются и в развитии фитнес-брендов, ставших неотъемлемой частью образа модного активного зумера. Без надписи Alo на спортивном топе просто непозволительно оказаться в спортзале, тем более в соцсетях. Частью рекламной кампании кроссовок On стала любимица молодежи Зендея, а коврики для йоги Lululemon наделяют статусом спортсменок не меньше, чем принадлежность к тренажерному залу премиум-класса.

А рынок роскоши тем временем переживает замедление. Согласно отчету Bain&Co, расходы в США на люксовые товары снизились на 3% за полгода, а бренды потеряли около 50 млн клиентов. Поколение Z охладело к крупным покупкам. Согласно недавнему опросу Vogue Business, 72% покупателей люксовых товаров поколения Z предпочли бы настоящую сумку Hermes Birkin так называемой Walmart Birkin — дубликату от сети супермаркетов Walmart. Молодые люди не могут себе позволить оригинал финансово и теряют интерес.

К тому же спорт и другие занятия выигрывают внимание зумеров не только из-за денег. Они поняли, как сильно интернет изменил их жизнь, и жаждут получить как можно больше впечатлений офлайн. Именно поэтому 20-летние скорее купят дорогой винил, набор для рукоделия или тур в неожиданное место. Задача — ощущать жизнь тактильно, без посредников. И массовый спорт, кстати, обещает становиться все менее индивидуальным. Уже сейчас растет интерес к командным видам, которые заменяют одиночные забеги.

Яна Лубнина