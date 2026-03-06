Люксу тяжело без Москвы

Как стало известно “Ъ”, российское юрлицо Dior рассчитывает к 2028 году возобновить работу двух своих флагманов — в Столешниковом переулке и в ГУМе. До военного конфликта на Украине российский рынок обеспечивал Dior годовую выручку более 8 млрд руб. и чистую прибыль в размере 1,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управляющее брендом Dior в России ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» ожидает возобновления работы двух своих магазинов в центре Москвы — в Столешниковом переулке и в ГУМе с 1 января 2028 года, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год. В ГУМе, а также глобальном офисе французской LVMH, управляющей Dior, не ответили на запрос “Ъ”. С владельцем помещения в Столешниковом переулке связаться не удалось.

Бренд, входящий в французскую группу LVMH, начал работать в России еще в 1990-х годах. Так, в 1994 году он открыл бутик в ГУМе, где изначально расположился продававший косметику «Институт красоты дома Dior», а затем — полноценный магазин бренда на 170 кв. м. В 1998 году компания открыла бутик площадью 600 кв. м в Столешниковом переулке. В 2017 году у Dior появилось три корнера в ЦУМе, где продавались мужская одежда, обувь, аксессуары и товары для детей. После этого также открывались другие магазины в торгцентрах Москвы.

В марте 2022 года владельцы бутиков Dior и ряда других зарубежных люксовых брендов на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине приняли решение приостановить работу своих магазинов в России. К 2023 году у бренда осталось девять объектов, восемь из которых были расположены в столице, один — в Петербурге. В 2024 году их число сократилось до четырех точек — в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и торгцентре «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе столицы.

В отчетности за 2024 год ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» сообщало, что приняло решение полностью закрыть часть своих магазинов. В то же время в 2024 году Christian Dior обновил регистрацию своего товарного знака в РФ до 2034 года. В 2025 году выручка ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» составила 592 тыс. руб., чистый убыток — 120 млн руб. Для сравнения: в 2021 году выручка компания достигала 8,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,38 млрд руб.

58,1 миллиарда евро составила консолидированная выручка Dior за девять месяцев 2025 года.

Однако холдинг сохраняет присутствие на российском рынке косметики. Бренды компании, включая Dior, Guerlain и Aqua di Parma, представлены в сетях «Золотое яблоко», «Рив Гош», «Иль де Ботэ».

Сейчас Dior продолжает арендовать ряд торговых помещений в Москве, знает директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. Магазины Dior в Столешниковом переулке и ГУМе не работают, при этом вывески сохраняются. По ее оценкам, арендная ставка помещений стрит-ритейла в Столешниковом переулке составляет 168–172 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и эксплуатационных расходов. Также по некоторым оценкам, ставка в ГУМе может составлять 70–120 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этого, ежегодная арендная плата за 600 кв. м в Столешниковом переулке может составлять 100,8–103,2 млн руб., в ГУМе — 11,9–20,4 млн руб.

Dior, скорее всего, сохраняет для себя возможность в долгосрочной перспективе после окончания геополитического кризиса возобновить работу бренда. По мнению управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, в будущем ритейлер может двигать эти сроки вперед, чтобы не закрывать российские юрлица, и продолжит находиться в режиме ожидания.

В том, что Dior и другие западные бренды рано или поздно вернутся на российский рынок, сомнений нет, отмечает замруководителя R4S Ирина Буренко. Обороты зарубежных люксовых брендов в России всегда были внушительны, и спрос на их продукцию в стране оставался стабильно высоким.

В целом ежегодно многие международные люксовые бренды обсуждают возобновление работы в России, но финальное решение все же принимается головными офисами компаний. Если Dior возобновит работу в России, можно будет ожидать того же от других люксовых брендов, считает Ирина Козина. Однако официальное возвращение в Россию возможно только после отмены ограничений и снижения санкционного давления, указывает руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева. Сейчас вывоз из ЕС в РФ одежды и аксессуаров свыше €300 за единицу запрещен.

Дарья Андрианова, Виктория Колганова