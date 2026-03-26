Путин о санкциях против России, войне на Ближнем Востоке и развитии ИИ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент России поблагодарил российский бизнес за поддержку участников СВО, прокомментировал войну на Ближнем Востоке и развитие технологий искусственного интеллекта. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Бизнес

Рынки нефти могут качнуться в другую сторону, поэтому нужен «умеренный консерватизм» в расходах.

Пока энергетические рынки лихорадит, может возникнуть соблазн воспользоваться конъюнктурной ситуацией и проесть доходы.

Конструктивный диалог власти и бизнеса в России налажен, прошел испытание временем.

Власти РФ продолжат снижать издержки предприятий и снижать административные барьеры для бизнеса.

Потрясения в мировой торговле и инвестициях становятся новой реальностью.

Сегодня в фокусе внимания собственников и акционеров находится забота об экологии городов, многие занимаются этим на системной основе.

России удается сохранять макроэкономическую стабильность.

Санкции

Санкции против России незаконные, поскольку не подтверждались ООН.

Технологии

На глобальных рынках сейчас успешен тот, кто вкладывается в технологические инновации.

Россия будет развивать кооперацию в технологической сфере по линии БРИКС.

Россия поддержит вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественной технологической базы.

РФ особенно будет поддерживать развитие технологий ИИ, автономных систем и цифровых платформ.

Война на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке приносит ущерб мировой логистике и промышленность.

Последствия конфликта на Ближнем Востоке трудно в точности спрогнозировать.

Суверенитет

Ситуация в мире показала, каковы последствия отказа от суверенитета.

Россия должна укреплять собственный суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений.

Социальная сфера

Дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере.

Планы на 2030 год