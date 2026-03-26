Путин о санкциях против России, войне на Ближнем Востоке и развитии ИИ
Путин: конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб мировой логистике
Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент России поблагодарил российский бизнес за поддержку участников СВО, прокомментировал войну на Ближнем Востоке и развитие технологий искусственного интеллекта. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».
Бизнес
- Рынки нефти могут качнуться в другую сторону, поэтому нужен «умеренный консерватизм» в расходах.
- Пока энергетические рынки лихорадит, может возникнуть соблазн воспользоваться конъюнктурной ситуацией и проесть доходы.
- Конструктивный диалог власти и бизнеса в России налажен, прошел испытание временем.
- Власти РФ продолжат снижать издержки предприятий и снижать административные барьеры для бизнеса.
- Потрясения в мировой торговле и инвестициях становятся новой реальностью.
- Сегодня в фокусе внимания собственников и акционеров находится забота об экологии городов, многие занимаются этим на системной основе.
- России удается сохранять макроэкономическую стабильность.
Санкции
- Санкции против России незаконные, поскольку не подтверждались ООН.
Технологии
- На глобальных рынках сейчас успешен тот, кто вкладывается в технологические инновации.
- Россия будет развивать кооперацию в технологической сфере по линии БРИКС.
- Россия поддержит вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественной технологической базы.
- РФ особенно будет поддерживать развитие технологий ИИ, автономных систем и цифровых платформ.
Война на Ближнем Востоке
- Конфликт на Ближнем Востоке приносит ущерб мировой логистике и промышленность.
- Последствия конфликта на Ближнем Востоке трудно в точности спрогнозировать.
Суверенитет
- Ситуация в мире показала, каковы последствия отказа от суверенитета.
- Россия должна укреплять собственный суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений.
Социальная сфера
- Дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере.
Планы на 2030 год
- К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи объектов культурного наследия, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений.
