Путин о санкциях против России, войне на Ближнем Востоке и развитии ИИ

Путин: конфликт на Ближнем Востоке приносит значимый ущерб мировой логистике

Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент России поблагодарил российский бизнес за поддержку участников СВО, прокомментировал войну на Ближнем Востоке и развитие технологий искусственного интеллекта. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Бизнес

  • Рынки нефти могут качнуться в другую сторону, поэтому нужен «умеренный консерватизм» в расходах.
  • Пока энергетические рынки лихорадит, может возникнуть соблазн воспользоваться конъюнктурной ситуацией и проесть доходы.
  • Конструктивный диалог власти и бизнеса в России налажен, прошел испытание временем.
  • Власти РФ продолжат снижать издержки предприятий и снижать административные барьеры для бизнеса.
  • Потрясения в мировой торговле и инвестициях становятся новой реальностью.
  • Сегодня в фокусе внимания собственников и акционеров находится забота об экологии городов, многие занимаются этим на системной основе.
  • России удается сохранять макроэкономическую стабильность.

Санкции

  • Санкции против России незаконные, поскольку не подтверждались ООН.

Технологии

  • На глобальных рынках сейчас успешен тот, кто вкладывается в технологические инновации.
  • Россия будет развивать кооперацию в технологической сфере по линии БРИКС.
  • Россия поддержит вложения бизнеса в модернизацию на основе отечественной технологической базы.
  • РФ особенно будет поддерживать развитие технологий ИИ, автономных систем и цифровых платформ.

Война на Ближнем Востоке

  • Конфликт на Ближнем Востоке приносит ущерб мировой логистике и промышленность.
  • Последствия конфликта на Ближнем Востоке трудно в точности спрогнозировать.

Суверенитет

  • Ситуация в мире показала, каковы последствия отказа от суверенитета.
  • Россия должна укреплять собственный суверенитет, его значение сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений.

Социальная сфера

  • Дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере.

Планы на 2030 год

  • К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи объектов культурного наследия, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений.

Фотогалерея

Как прошел съезд РСПП

Слева направо: президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, президент РСПП Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин (в центре, слева) и зампред правительства Татьяна Голикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев (в центре), председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев (слева) и президент «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент РСПП Александр Шохин и зампред правительства Татьяна Голикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (слева) и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РСПП Александр Шохин, зампред правительства Татьяна Голикова, президент РЖД Олег Белозеров и зампред Совета федерации Николай Журавлев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, зампред правительства Татьяна Голикова и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент «Норникеля» Владимир Потанин (слева) и председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства Татьяна Голикова и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РСПП Александр Шохин, зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (слева) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

