Бизнесу поставили в пример правительство и призвали к экономии. Министр финансов Антон Силуанов на съезде РСПП заявил, что компаниям следует пересмотреть свои издержки, задуматься об оптимизации расходов и оценить производительность труда. При этом на вопрос президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, «собираются ли власти повышать налоги?», Силуанов прямого ответа не дал:

«Александр Николаевич, наша задача — обеспечить сбалансированность бюджета в первую очередь через работу с расходами. И второе — через улучшение администрирования».

Кроме прочего, по словам министра финансов, нынешнее непростое время «дает возможность принять решения для развития бизнеса». Предприниматели рассказали “Ъ FM”, что они думают о предложенных Силуановым мерах:

Бизнесмен, основатель группы компаний «Дымов» Вадим Дымов:«Прекрасные слова. Всегда бизнес должен смотреть на свои издержки — это золотое правило. Для кого-то это проблема, а для кого-то, наоборот, возможности. Но так всегда было. Я выступаю за то, чтобы как можно больше людей занимались своим делом, а государство это поддерживало». Гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков: «Рынок тяжелый уже не первый год, очевидных избыточных затрат у меня нет. По поводу химеры производительности труда: я упираюсь в узость рынка. То есть я загружен менее чем на 50% и с удовольствием буду работать на 75% и даже на 105% — но столько продукции не нужно рынку. Я могу сэкономить только путем сокращения затрат: могу уволить производственный персонал и немного офисный, придется закупать не трехслойную бумагу, а двухслойную». Президент бренда BAON Илья Ярошенко: «Я бы с удовольствием пригласил такого советника, чтобы он посмотрел и подсказал, где можно еще что-то оптимизировать. На мой взгляд, уже ничего нельзя. Дальше — только идти работать в черную, что совсем не хочется. Поэтому живем как есть. "Давайте все идем на биржу" — прекрасный тост, но за всю история фэшн-ритейла на IPO вышла одна компания, насколько я помню. Мы двумя руками за: возьмите нас туда».

Екатерина Вихарева