Дубль Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
«Филадельфия Флайерс» на своем льду победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.
У хозяев две шайбы забросил Матвей Мичков, также отметился Ноэль Аччари. У гостей отличились Мартин Нечас и Ти Джей Хьюз, которому ассистировал Федор Свечков.
Матвей Мичков забивает голы в третьей игре подряд. Всего в 11 встречах 21-летний нападающий забросил шесть шайб и записал в свой актив одну результативную передачу.
В других матчах дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 5:2. В составе победителей голевым пасом отличился Павел Дорофеев, в составе проигравших — Павел Минтюков.
«Торонто Мейпл Лифс» прервал трехматчевую серию поражений. На своей площадке канадский клуб одолел «Сан-Хосе Шаркс». Нападающий хозяев Кирилл Марченко отдал результативную передачу. Вратарь «Лифс» Сергей Бобровский отразил 30 бросков, голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров — 28.
Шайба Егора Чинахова с передачи Андрея Кузьменко не спасла «Питсбург» от гостевого поражения «Юта Маммот» — 4:5. Защитник домашней команды Михаил Сергачев отметился голевым пасом.