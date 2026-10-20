В Соцфонде рассказали об увеличении пенсий неработающих в 2027 году
В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян вырастет более чем на 2,4 тыс. руб. Итоговая сумма превысит 30 тыс. руб., заявил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
«Средний размер страховой пенсии... повысится в 2027 году на 2466 руб. — до 30 241 руб.»,— рассказал «РИА Новости» господин Чирков.
В 2027 году пенсии проиндексируют дважды: на 6,8% с 1 февраля и дополнительно на 3,3% для страховой части — с 1 апреля. Согласно опросу Russian Field, подавляющее большинство россиян не верят, что по достижении пенсионного возраста смогут сохранить привычный уровень жизни только за счет государственной пенсии.