Китайская Hansoh Pharma договорилась с Roche о производстве лекарств на $15 млрд

Агентство отмечает, что Roche грозит утрата патентов на устаревающие препараты, и она все чаще обращается к заключению сделок с внешними партнерами, чтобы перестроить свой бизнес и внедрить методы лечения следующего поколения. Так, ранее в этом месяце было достигнуто лицензионное соглашение на поставку лекарств от ожирения на сумму до $1,16 млрд с китайской Rona Therapeutics. В августе швейцарская дочка Roche Genentech Engineering заключила сделку с DualityBio на $1 млрд на поставку препаратов для лечения АЦП.