Китайская Hansoh Pharma договорилась с Roche о производстве лекарств на $15 млрд
Hansoh Pharmaceutical из КНР заключила партнерское и лицензионное соглашение со швейцарской F. Hoffmann - La Roche (входит в холдинг Roche). Сумма сделки потенциально превышает $15 млрд и охватывает портфель программ по разработке и производству конъюгатов антител и лекарственных препаратов, сообщает агентство Reuters.
Согласно условиям партнерства, китайская компания будет руководить разработкой на ранних стадиях до завершения глобальной фазы Ia клинических испытаний. Roche возьмет на себя разработку и коммерциализацию по всему миру, за исключением материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня, на которые сохраняет права Hansoh.
У Hansoh также есть возможность принять участие в разработке двух программ за пределами этих рынков. Размер авансового платежа Roche в адрес Hansoh составит $400 млн.
Roche заявила, что это сотрудничество в сочетании с ее собственными исследованиями дает компании возможность продвигать конъюгаты в качестве центрального компонента своей стратегии в области лечения онкологии. Ранее обе компании сотрудничали в области лечения колоректального рака.
Конъюгаты антител — это препараты для терапии рака, которые точно направляют токсичную химиотерапию непосредственно на опухолевые клетки, не затрагивая здоровые ткани.
Агентство отмечает, что Roche грозит утрата патентов на устаревающие препараты, и она все чаще обращается к заключению сделок с внешними партнерами, чтобы перестроить свой бизнес и внедрить методы лечения следующего поколения. Так, ранее в этом месяце было достигнуто лицензионное соглашение на поставку лекарств от ожирения на сумму до $1,16 млрд с китайской Rona Therapeutics. В августе швейцарская дочка Roche Genentech Engineering заключила сделку с DualityBio на $1 млрд на поставку препаратов для лечения АЦП.
Также отмечается, что в этом году производители лекарств заключили более десятка лицензионных соглашений с китайскими компаниями. К наиболее крупным относят соглашение в январе AstraZeneca и CSPC о лекарствах от ожирения на $18,5 млрд и майский многопрофильный альянс Bristol Myers Squibb на сумму $15,2 млрд с ведущим производителем лекарств в Китае Jiangsu Hengrui.