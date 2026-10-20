Вэнс: Украина не должна быть в НАТО
Украина не должна быть в НАТО, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Такое мнение политик выразил в программе «Понедельник с Марком Халперином» на платформе 2WAY.
«У нас нет никаких официальных альянсов с Украиной, насколько я знаю. Они не в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в НАТО»,— сказал господин Вэнс. По его словам, у Вашингтона и Киева «несколько разные интересы».
Американский вице-президент также добавил, что Киеву стоит перестать бомбить российские НПЗ, так как это поднимает стоимость топлива для граждан США. Об этом неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп.