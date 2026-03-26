Съезд РСПП: Силуанов призывал к IPO, Осеевский говорил о смерти Telegram, а Потанин — метафорами

В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде и в кулуарах бизнесмены и политики обсуждали вызовы для российской экономики, бюджетное правило, ограничения связи, доступность кредитов для бизнеса, скачок цен на нефть на Ближнем Востоке и многое другое. Яркие заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов Минфин приостановил бюджетное правило до лета, вопрос о возобновлении операций на рынке будет решаться в зависимости от цен.

Минфин предлагает продлить приостановку валютных операций до момента прояснения новых параметров бюджетного правила.

Правительство активно работает с расходами бюджета, пересматривает старые решения, сохраняя приоритеты.

Правительству предстоит сбалансировать бюджет России через оптимизацию расходов и обеление экономики без роста налогов.

Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес.

Сбалансированный бюджет России даст пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Бизнес должен быть заинтересован в повышении производительности труда.

Минфин продлит меры по неучету в налогах доходов, не взысканных с иностранных компаний.

Бизнес должен подумать о проведении IPO и SPO. Это хороший источник для развития и инвестиций, который принесет высокую капитализацию для компании в будущем.

Расчистка издержек, оптимизация расходов и повышению производительности труда — то, что нужно бизнесу и экономике в целом.

Вице-премьер Александр Новак Несмотря на общий дефицит на рынке, Россия продает нефть и нефтепродукты без дисконта, а иногда и с премией.

Сохраняются расходы на фрахт из-за закупорки большого числа танкеров в Ормузском проливе и уменьшения количества перевозящих нефть судов.

27 марта пройдет совещание с руководителями нефтяных компаний. Одной из тем станет повторное введение запрета на экспорт бензина.

Приоритет для властей — рост цен на АЗС в России не выше инфляции.

Россия полностью обеспечена авиакеросином, проблем на внутреннем рынке не ожидается.

Глава РСПП Александр Шохин Экспортеры в России не скоро дождутся повышения курса доллара до 90–95 руб.

Экспортеры теряли много из-за высоких логистических расходов в последние месяцы. Нужно не допустить сильных провалов как для экспортеров, так и инфляционного всплеска за счет высокого курса доллара.

Ограничения мобильного интернета усложнили работу бизнеса и граждан. Надеемся, что будет найдено системное решение этой непростой задачи.

Задача пополнения бюджета не должна решаться любой ценой, обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра.

Судя по падению инвестиций, риск переохлаждения экономики реализуется.

Снижение ЦБ ключевой ставки пока не обеспечило доступность кредитов для бизнеса. По опросам, две трети компаний заявили, что ставка по кредитам в 2025 году превышала 18%.

Проблема неплатежей, которая стала одной из ключевых для бизнеса в прошлом году, была актуальной и остается актуальной и сейчас.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно.

Нынешний скачок цен на товары из-за нестабильности на Ближнем Востоке разовый. В среднесрочной перспективе все цены будут подчиняться циклическому закону общей инфляции.

Отчетность «Норникеля» по МСФО за 2025 год оказалась сильнее, чем ее ожидали. Для выплаты дивидендов денежный поток есть, но распределять его будем по обстановке.

Вопрос о дивидендах «Норникеля» за 2025 год непрофессионально рассматривать в отрыве от погашения долга, реализации инвестпроектов.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков Корректировка топливного демпфера не требуется, он эффективен.

России нужен полный запрет на экспорт бензина на 2-3 месяца, чтобы не произошло вымывания на внешние рынки, где его можно реализовывать по высоким ценам.

Нефтяники обсуждают с Минфином расширение налога на дополнительный доход (НДД) и меры стимулирования бурения.

«Газпром нефть» намерена в 2026 году нарастить добычу углеводородов, прежде всего нефти.

Мировой дефицит нефти через 2-3 месяца возможен при продлении блокады Ормузского пролива.

Сейчас рынок нефти лучше подготовлен к кризисам, чем в 1970-х. Цены вряд ли вырастут так резко, но рост может быть очень существенный.

Первый вице-премьер Денис Мантуров Россия не допустила инвестиционной стагнации в период максимально жесткой ДКП, сейчас он уже пройден.

Несмотря на сложную конъюнктуру, в 2025 году объем вложений в основной капитал обрабатывающих отраслей увеличился на 11%.

Для устойчивой операционной деятельности предприятий необходима поддержка спроса на отечественную продукцию.

На поддержку российских производителей направлены субсидии, компенсирующие предоставление скидки покупателям промышленных роботов, станков и другой продукции.

Госкомиссия поддержала инициативу запрета вейпов. Ведомства проработают запрет оборота вейпов в России.