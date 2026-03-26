Коммерсантъ FM
Съезд РСПП: Силуанов призывал к IPO, Осеевский говорил о смерти Telegram, а Потанин — метафорами

Силуанов: Минфин предложил продлить приостановку операций с валютой на рынке

В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде и в кулуарах бизнесмены и политики обсуждали вызовы для российской экономики, бюджетное правило, ограничения связи, доступность кредитов для бизнеса, скачок цен на нефть на Ближнем Востоке и многое другое. Яркие заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Александр Шохин на съезде РСПП

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Министр финансов Антон Силуанов

  • Минфин приостановил бюджетное правило до лета, вопрос о возобновлении операций на рынке будет решаться в зависимости от цен.
  • Минфин предлагает продлить приостановку валютных операций до момента прояснения новых параметров бюджетного правила.
  • Правительство активно работает с расходами бюджета, пересматривает старые решения, сохраняя приоритеты.
  • Правительству предстоит сбалансировать бюджет России через оптимизацию расходов и обеление экономики без роста налогов.
  • Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес.
  • Сбалансированный бюджет России даст пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
  • Бизнес должен быть заинтересован в повышении производительности труда.
  • Минфин продлит меры по неучету в налогах доходов, не взысканных с иностранных компаний.
  • Бизнес должен подумать о проведении IPO и SPO. Это хороший источник для развития и инвестиций, который принесет высокую капитализацию для компании в будущем.
  • Расчистка издержек, оптимизация расходов и повышению производительности труда — то, что нужно бизнесу и экономике в целом.

Вице-премьер Александр Новак

  • Несмотря на общий дефицит на рынке, Россия продает нефть и нефтепродукты без дисконта, а иногда и с премией.
  • Сохраняются расходы на фрахт из-за закупорки большого числа танкеров в Ормузском проливе и уменьшения количества перевозящих нефть судов.
  • 27 марта пройдет совещание с руководителями нефтяных компаний. Одной из тем станет повторное введение запрета на экспорт бензина.
  • Приоритет для властей — рост цен на АЗС в России не выше инфляции.
  • Россия полностью обеспечена авиакеросином, проблем на внутреннем рынке не ожидается.

Путин о санкциях против России, войне на Ближнем Востоке и развитии ИИ

Глава РСПП Александр Шохин

  • Экспортеры в России не скоро дождутся повышения курса доллара до 90–95 руб.
  • Экспортеры теряли много из-за высоких логистических расходов в последние месяцы. Нужно не допустить сильных провалов как для экспортеров, так и инфляционного всплеска за счет высокого курса доллара.
  • Ограничения мобильного интернета усложнили работу бизнеса и граждан. Надеемся, что будет найдено системное решение этой непростой задачи.
  • Задача пополнения бюджета не должна решаться любой ценой, обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра.
  • Судя по падению инвестиций, риск переохлаждения экономики реализуется.
  • Снижение ЦБ ключевой ставки пока не обеспечило доступность кредитов для бизнеса. По опросам, две трети компаний заявили, что ставка по кредитам в 2025 году превышала 18%.
  • Проблема неплатежей, которая стала одной из ключевых для бизнеса в прошлом году, была актуальной и остается актуальной и сейчас.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин

  • Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно.
  • Нынешний скачок цен на товары из-за нестабильности на Ближнем Востоке разовый. В среднесрочной перспективе все цены будут подчиняться циклическому закону общей инфляции.
  • Отчетность «Норникеля» по МСФО за 2025 год оказалась сильнее, чем ее ожидали. Для выплаты дивидендов денежный поток есть, но распределять его будем по обстановке.
  • Вопрос о дивидендах «Норникеля» за 2025 год непрофессионально рассматривать в отрыве от погашения долга, реализации инвестпроектов.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков

  • Корректировка топливного демпфера не требуется, он эффективен.
  • России нужен полный запрет на экспорт бензина на 2-3 месяца, чтобы не произошло вымывания на внешние рынки, где его можно реализовывать по высоким ценам.
  • Нефтяники обсуждают с Минфином расширение налога на дополнительный доход (НДД) и меры стимулирования бурения.
  • «Газпром нефть» намерена в 2026 году нарастить добычу углеводородов, прежде всего нефти.
  • Мировой дефицит нефти через 2-3 месяца возможен при продлении блокады Ормузского пролива.
  • Сейчас рынок нефти лучше подготовлен к кризисам, чем в 1970-х. Цены вряд ли вырастут так резко, но рост может быть очень существенный.

Предприниматели на съезде РСПП — об экономии в бизнесе

Первый вице-премьер Денис Мантуров

  • Россия не допустила инвестиционной стагнации в период максимально жесткой ДКП, сейчас он уже пройден.
  • Несмотря на сложную конъюнктуру, в 2025 году объем вложений в основной капитал обрабатывающих отраслей увеличился на 11%.
  • Для устойчивой операционной деятельности предприятий необходима поддержка спроса на отечественную продукцию.
  • На поддержку российских производителей направлены субсидии, компенсирующие предоставление скидки покупателям промышленных роботов, станков и другой продукции.
  • Госкомиссия поддержала инициативу запрета вейпов. Ведомства проработают запрет оборота вейпов в России.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский

  • Трафик WhatsApp отсутствует вообще.
  • Telegram в России умирает прямо сейчас.
  • Национальный мессенджер MАХ растет быстрыми темпами по трафику.
  • Очень уважаемые люди захотели стационарные телефоны, чтобы оставаться на связи.

Фотогалерея

Как прошел съезд РСПП

Слева направо: президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, президент РСПП Александр Шохин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РСПП Александр Шохин (в центре, слева) и зампред правительства Татьяна Голикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев (в центре), президент ГК «Дело» Сергей Шишкарев (слева) и президент «Норникеля» Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент РСПП Александр Шохин и зампред правительства Татьяна Голикова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин (слева) и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РСПП Александр Шохин, зампред правительства Татьяна Голикова, президент РЖД Олег Белозеров и зампред Совета федерации Николай Журавлев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Справа налево: президент «Норникеля» Владимир Потанин, президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, зампред правительства Татьяна Голикова и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент «Норникеля» Владимир Потанин (слева) и председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Русала» Евгений Никитин, президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампред правительства Татьяна Голикова и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент РСПП Александр Шохин, зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

