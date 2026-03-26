Съезд РСПП: Силуанов призывал к IPO, Осеевский говорил о смерти Telegram, а Потанин — метафорами
Силуанов: Минфин предложил продлить приостановку операций с валютой на рынке
В Москве прошел съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На съезде и в кулуарах бизнесмены и политики обсуждали вызовы для российской экономики, бюджетное правило, ограничения связи, доступность кредитов для бизнеса, скачок цен на нефть на Ближнем Востоке и многое другое. Яркие заявления — в подборке «Ъ».
Министр финансов Антон Силуанов
- Минфин приостановил бюджетное правило до лета, вопрос о возобновлении операций на рынке будет решаться в зависимости от цен.
- Минфин предлагает продлить приостановку валютных операций до момента прояснения новых параметров бюджетного правила.
- Правительство активно работает с расходами бюджета, пересматривает старые решения, сохраняя приоритеты.
- Правительству предстоит сбалансировать бюджет России через оптимизацию расходов и обеление экономики без роста налогов.
- Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес.
- Сбалансированный бюджет России даст пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
- Бизнес должен быть заинтересован в повышении производительности труда.
- Минфин продлит меры по неучету в налогах доходов, не взысканных с иностранных компаний.
- Бизнес должен подумать о проведении IPO и SPO. Это хороший источник для развития и инвестиций, который принесет высокую капитализацию для компании в будущем.
- Расчистка издержек, оптимизация расходов и повышению производительности труда — то, что нужно бизнесу и экономике в целом.
Вице-премьер Александр Новак
- Несмотря на общий дефицит на рынке, Россия продает нефть и нефтепродукты без дисконта, а иногда и с премией.
- Сохраняются расходы на фрахт из-за закупорки большого числа танкеров в Ормузском проливе и уменьшения количества перевозящих нефть судов.
- 27 марта пройдет совещание с руководителями нефтяных компаний. Одной из тем станет повторное введение запрета на экспорт бензина.
- Приоритет для властей — рост цен на АЗС в России не выше инфляции.
- Россия полностью обеспечена авиакеросином, проблем на внутреннем рынке не ожидается.
Глава РСПП Александр Шохин
- Экспортеры в России не скоро дождутся повышения курса доллара до 90–95 руб.
- Экспортеры теряли много из-за высоких логистических расходов в последние месяцы. Нужно не допустить сильных провалов как для экспортеров, так и инфляционного всплеска за счет высокого курса доллара.
- Ограничения мобильного интернета усложнили работу бизнеса и граждан. Надеемся, что будет найдено системное решение этой непростой задачи.
- Задача пополнения бюджета не должна решаться любой ценой, обанкротившиеся компании сегодня — это отсутствие налогов завтра.
- Судя по падению инвестиций, риск переохлаждения экономики реализуется.
- Снижение ЦБ ключевой ставки пока не обеспечило доступность кредитов для бизнеса. По опросам, две трети компаний заявили, что ставка по кредитам в 2025 году превышала 18%.
- Проблема неплатежей, которая стала одной из ключевых для бизнеса в прошлом году, была актуальной и остается актуальной и сейчас.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин
- Экономика России, она как дуб в поле во время грозы. Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно.
- Нынешний скачок цен на товары из-за нестабильности на Ближнем Востоке разовый. В среднесрочной перспективе все цены будут подчиняться циклическому закону общей инфляции.
- Отчетность «Норникеля» по МСФО за 2025 год оказалась сильнее, чем ее ожидали. Для выплаты дивидендов денежный поток есть, но распределять его будем по обстановке.
- Вопрос о дивидендах «Норникеля» за 2025 год непрофессионально рассматривать в отрыве от погашения долга, реализации инвестпроектов.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков
- Корректировка топливного демпфера не требуется, он эффективен.
- России нужен полный запрет на экспорт бензина на 2-3 месяца, чтобы не произошло вымывания на внешние рынки, где его можно реализовывать по высоким ценам.
- Нефтяники обсуждают с Минфином расширение налога на дополнительный доход (НДД) и меры стимулирования бурения.
- «Газпром нефть» намерена в 2026 году нарастить добычу углеводородов, прежде всего нефти.
- Мировой дефицит нефти через 2-3 месяца возможен при продлении блокады Ормузского пролива.
- Сейчас рынок нефти лучше подготовлен к кризисам, чем в 1970-х. Цены вряд ли вырастут так резко, но рост может быть очень существенный.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
- Россия не допустила инвестиционной стагнации в период максимально жесткой ДКП, сейчас он уже пройден.
- Несмотря на сложную конъюнктуру, в 2025 году объем вложений в основной капитал обрабатывающих отраслей увеличился на 11%.
- Для устойчивой операционной деятельности предприятий необходима поддержка спроса на отечественную продукцию.
- На поддержку российских производителей направлены субсидии, компенсирующие предоставление скидки покупателям промышленных роботов, станков и другой продукции.
- Госкомиссия поддержала инициативу запрета вейпов. Ведомства проработают запрет оборота вейпов в России.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский
- Трафик WhatsApp отсутствует вообще.
- Telegram в России умирает прямо сейчас.
- Национальный мессенджер MАХ растет быстрыми темпами по трафику.
- Очень уважаемые люди захотели стационарные телефоны, чтобы оставаться на связи.
