Главные новости за неделю 9 — 15 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Восемь беспилотников сбили над Новгородской областью утром 9 марта. Над Ленинградской областью в тот же день ликвидировали один БПЛА.

Колпинский районный суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге заправки на Школьной улице в поселке Металлострой. Он пробудет в СИЗО до 6 мая.

В Санкт-Петербурге задержали уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 32 и 26 лет, подозреваемых в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на сумму около 14,6 млн рублей. По данным полиции, фигуранты похитили товары из ПВЗ, расположенных в домах 244 и 284 по Московскому проспекту.

В Невский районный суд обратился петербуржец, который возмутился короткой программой петербургского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде под названием «Парфюмер. История одного убийцы». Он подал иск к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Первому каналу и Спортивному клубу фигурного катания Тамары Москвиной, который был суд отклонил.

АКБ «Ланта-Банк» подало иск к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому. Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал еще один иск АКБ «Ланта-Банк» к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому и его сыну Юрию.

Андрей Семчанков уходит с поста главы комитета госстройнадзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Перед увольнением чиновник ушел в отпуск.

За прошедший год объем инвестиций в основной капитал предприятий Санкт-Петербурга превысил 1,7 трлн рублей. Такой показатель рекордный для Северной столицы.

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести досмотр школьников при входе в образовательное учреждение. Такая идея прозвучала на рабочем совещании парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков возглавил Михайловский театр. Нового руководителя культурного учреждения коллективу представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Смольнинский районный суд рассмотрел и сразу же отклонил иск к Смольному от защитников зеленогорского леса. Истцы оспаривали законность договора аренды с «Газпромом», который планирует построить на 28 га в Курортном районе Петербурга школу-пансионат на 2 тыс. детей и многоквартирное жилье.

Девелоперская компания STAVNI приобрела 35% в проектной компании ООО «П–Инвест», реализующей проект жилого комплекса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Доля была выкуплена у ресторатора Ильи Левкова и партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика.

После работы в комитете по транспорту Дмитрий Ваньчков назначен главой администрации Петроградского района. Он вступит в новую должность с 16 марта.

Запрет на продажу бензина несовершеннолетним ввели в Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом. Ограничение действует с 12 марта по 31 декабря 2026 года.

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должности в прокуратуре РФ. Глава государства предлагает назначить Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, а Петра Забуркова — Ленинградской области.

Группа «Еврострой» выставила на продажу имущественный комплекс бывшего кинотеатра «Буревестник» на улице Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга. Его стоимость оценили в 450 млн рублей.

АО «Метрострой Северной столицы» объявило конкурс на выполнение архитектурно-отделочных работ и установку автоматических станционных дверей на строящейся станции метро «Богатырская». На работы готовы потратить 2,1 млрд рублей.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) завершила второй этап строительства логистического комплекса в Красном Бору Ленинградской области. Разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, и в ближайшее время объект начнет функционировать.

В Санкт-Петербурге задержали двух человек по делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Обыски по делу прошли в 15 квартирах и 5 офисных помещениях.

Следственные органы МВД РФ возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными после гибели собак и кошек в приюте «Островок надежды» в Ломоносовском районе Ленобласти. В АНО «Островок надежды» было найдено 24 трупа собак и кошек.

В доход РФ обращены 100% долей крупного петербургского производителя бумажных и картонных изделий ООО «Типография „Печатня“». Иск Генеральной прокуратуры РФ 13 марта поддержал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Размер платы за пользование пятью автостоянками Санкт-Петербурга увеличится на треть. Согласно опубликованному на странице антикоррупционной экспертизы документу, час будет стоить 200 рублей.