В Петербурге задержали двух фигурантов дела о создании онлайн-казино

В Санкт-Петербурге задержали двух человек по делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу Задержанный фигурант дела об организации азартных игр с использованием интернета

Фигурантами дела стали 37-летний мужчина и 42-летняя женщина. Им предъявлено обвинение. По версии следствия, соучастники организовали организовали работу игорных интернет-ресурсов, благодаря которым получили доход в особо крупном размере — то есть, согласно соответствующей статье, свыше 6 млн рублей.

Обыски по делу прошли в 15 квартирах и 5 офисных помещениях. Кроме того, были допрошены более 40 человек, обладающих значимой для следствия информацией.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к преступлению.

Артемий Чулков