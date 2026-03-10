Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В комитете госстройнадзора и госэкспертизы Ленобласти сменится руководитель

Андрей Семчанков уходит с поста главы комитета госстройнадзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Перед увольнением чиновник ушел в отпуск, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу структуры областного правительства.

Фото: Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти

Господин Семчанков, до того как занял кресло председателя комитета госстройнадзора и государственной экспертизы, работал зампредом и первым зампредом комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. В правительстве Ленобласти не уточнили, кто будет назначен руководителем строительного блока после ухода Андрея Семчанкова.

На время отпуска чиновника обязанности исполняет первый заместитель — Юлия Коева.

Татьяна Титаева

