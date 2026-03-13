Wildberries вдвое увеличил складские площади в Ленинградской области

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) завершила второй этап строительства логистического комплекса в Красном Бору Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе компании, разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, и в ближайшее время объект начнет функционировать. Благодаря запуску дополнительных 59 тыс. кв. м общая площадь распределительного центра достигла 154 тыс. кв. м.

Расширение мощностей позволит разместить на складе более 57 млн единиц товаров. Для обработки такого объема в операционной зоне установят вертикальные автоматические сортировщики, конвейерные линии и роботов для перемещения паллет. Компания отмечает, что модернизация логистической инфраструктуры не только ускорит обработку заказов, но и создаст новые возможности для малого и среднего бизнеса региона, обеспечив локальным производителям доступ к современной складской сети.

Комплекс в Красном Бору станет ключевым хабом для всего Северо-Западного федерального округа. Всего в управлении RWB находится более 205 логистических объектов общей площадью свыше 4,7 млн кв. м, что позволяет сохранять высокую скорость доставки и развивать торговлю между регионами.

Андрей Маркелов