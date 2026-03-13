«Еврострой» выставил на продажу бывший кинотеатр «Буревестник» за 450 млн рублей

Группа «Еврострой» выставила на продажу имущественный комплекс бывшего кинотеатра «Буревестник» на улице Подвойского в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Фото: citywalls.ru

Продавец рассчитывает выручить за объект около 450 млн рублей. В состав лота входят здание площадью 4892 кв. м, а также земельный участок площадью более 0,8 га, часть которого находится в собственности, часть — в аренде.

Объект относится к числу старейших активов структур семьи Кравцовых, которой принадлежит «Еврострой». В 2006 году Восточно-Европейская строительная компания Оксаны Кравцовой получила бывший кинотеатр на инвестиционных условиях по постановлению правительства Санкт-Петербурга № 1454. Стоимость комплекса тогда составляла 43,9 млн рублей.

Согласно условиям соглашения, инвестор должен был реконструировать здание и внести платеж на развитие городской инфраструктуры. Объем вложений в проект оценивался примерно в 1 млн долларов США. Судя по состоянию здания, реконструкция была проведена, а обновленный объект начал функционировать примерно в 2009 году.

Это не первая попытка продажи комплекса. В 2021 году объект уже предлагали рынку за 300 млн рублей, однако покупателя тогда не нашлось.

Артемий Чулков