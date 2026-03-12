Дмитрий Ваньчков стал новым главой Петроградского района

После работы в комитете по транспорту Дмитрий Ваньчков назначен главой администрации Петроградского района. Приказ подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

О кадровом решении 12 марта сообщили в пресс-службе Смольного. Господин Ваньчкова вступил в новую должность с 16 марта.

Чиновник долгое время работает в комитете по транспорту, в настоящее время он является первым заместителем председателя комтранса. После ухода Валентина Енокаева он временно исполнял обязанности главы структуры городского правительства.

Татьяна Титаева