В Петербурге предлагают досматривать учеников школ

Депутаты петербургского Заксобрания предлагают ввести досмотр школьников при входе в образовательное учреждение. Такая идея прозвучала на рабочем совещании парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности. Часть заседания прошла в закрытом режиме: во время докладов правоохранительных органов журналистов попросили удалиться. Уже после председатель комиссии Константин Чебыкин («Единая Россия»), что речь идет о «выборочном досмотре»: «Тотальный досмотр, так скажем, невозможен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Введение дополнительных мер Константин Чебыкин обосновал участившимися случаями нападения учащихся на школы. Парламентарий отметил, что сейчас сотрудники частных охранных предприятий не имеют право досматривать школьников, учителей и посетителей образовательного учреждения. Его поддержал коллега из Государственной думы депутат Николай Валуев, который по видеосвязи подключился к заседанию на несколько минут.

На совещании прозвучали идеи наделить представителей ЧОП дополнительными правами, разработать единые правила прохода в образовательные учреждения, в которых будет прописано, что можно, а что нельзя проносить в школу или вуз. Предложили также установить интроскопы, которые используются при досмотре в метро, вокзалах и аэропортах. Начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий Андрей Романов заявил, что деньги на это есть. Впрочем, в комитете по образованию отметили, что установка таких устройств в каждом учебном заведении все же станет «ощутимым для бюджета Петербурга».

Идея досмотра вызвала дискуссию среди собравшихся. В комитете по науке и высшей школе отметили, что в таком случае необходимо будет получить согласие от родителей. Андрей Романов отметил: «Ребенка не пустить в школу нельзя — мы нарушаем его права на образование. И пустить не можем, если у него что-то звенит в сумке».

Пока, по словам Константина Чебыкина, речь идет о сборе предложений, которые затем будут обсуждаться: конкретного законопроекта или постановления еще нет. «По поручению губернатора мы должны подготовить предложения до 30 марта. Сейчас обобщим все идеи и отправим их в аппарат антитеррористической комиссии Петербурга, дальше будем работать по ведомствам. Это первое установочное заседание и далеко не последнее»,— заявил журналистам парламентарий.

Надежда Ярмула