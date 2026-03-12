STAVNI вошла в проект жилого комплекса в Парголово стоимостью до 30 млрд рублей

Девелоперская компания STAVNI приобрела 35% в проектной компании ООО «П–Инвест», реализующей проект жилого комплекса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Доля была выкуплена у ресторатора Ильи Левкова и партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика. Оставшиеся 65% принадлежат ЗПИФ «Дюма», который участники рынка связывают с совладельцем ООО «Ставни» и ТЦ «Невский центр» Дмитрием Быковым.

На территории площадью 21 га на пересечении Выборгского шоссе и дороги в Каменку планируется построить жилой комплекс комфорт-плюс класса общей площадью около 165 тыс. кв. м, рассчитанный примерно на 4,5 тыс. квартир. По оценкам экспертов, объем инвестиций составит 27–29,5 млрд рублей.

Проект предусматривает 15 этапов строительства. Завершить весь комплекс ориентировочно планируется к 2037 году, а ввод первого этапа намечен на 2030 год. Помимо жилья, девелопер намерен построить школу на 775 мест, детский сад на 360 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью около 2,9 тыс. кв. м и центр дополнительного образования.

В середине 2025 года «П–Инвест» пытался согласовать проект в градостроительной комиссии, однако получил отказ из-за отсутствия проекта планировки территории. В конце прошлого года компания получила распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре на подготовку этого документа. В STAVNI сообщили, что первый этап согласования уже пройден.

Этот проект станет вторым в портфеле девелопера, основанного в 2023 году выходцами из ушедшей с рынка скандинавской Bonava. В декабре 2025 года компания начала продажи своего первого объекта — жилого комплекса бизнес-класса «СТАВНИ Обводный» на Обводном канале.

Артемий Чулков