В Петербурге задержали подозреваемых в краже товаров из ПВЗ на 14,6 млн рублей
В Санкт-Петербурге задержали уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 32 и 26 лет, подозреваемых в краже товаров из двух пунктов выдачи заказов на сумму около 14,6 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным полиции, фигуранты похитили товары из ПВЗ, расположенных в домах 244 и 284 по Московскому проспекту. Украденное они погрузили в автомобиль и собирались скрыться, однако оперативники уголовного розыска задержали их с поличным, когда весь товар уже находился в машине.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Мужчин проверяют на причастность к аналогичным эпизодам.